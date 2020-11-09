«Витязь» — «Динамо» М. Прогноз: Александр Сёмин остановит Яшкина и Шипачёва в Подольске

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Витязя» идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Москва 10 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Москва 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» — «Динамо» Москва (10.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Во вторник, 10 ноября, лига вернётся на полную катушку: в программе аж восемь поединков. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Подольске «Витязь» сразится с московским «Динамо».

Это битва прямых конкурентов, ведь в турнирной таблице их разделяет всего одно очко. Правда, плотность в Западной конференции столь высока, что бело-голубые с 24 баллами находятся на пятой строчке, а клуб из Подольска с 23 идёт восьмым, опережая «Спартак» только по дополнительным показателям.

Подопечные Владимира Крикунова по-прежнему страдают от нестабильности. Хотя бы две победы подряд они в предыдущий раз одерживали аж 20 и 24 сентября, то есть полтора месяца назад. Правда, перед паузой дела потихоньку пошли на лад. Дожали «Авангард» (3:2 ОТ), дали бой «Локомотиву» (2:3) и выстояли с ЦСКА (4:3).

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В дерби пришлось обойтись без Михала Чайковского, однако за время паузы защитник должен был поправиться и вернуться в строй. Состав у бело-голубых близок к оптимальному, хотя оборона по-прежнему нестабильна, а вратари в большинстве случаев действуют довольно средненько.

«Витязь» тем временем добыл три победы подряд, что позволило вернуться в зону плей-офф. Сперва разнесли московское «Динамо» (5:1), дальше пришёл черёд «Северстали» (3:0) и ХК «Сочи» (4:3 ОТ). На этом выездная серия закончилась, хотя радоваться особенно нечему. В соответствии с решением руководства области играть придётся без зрителей.

Букмекеры отдают заметное предпочтение «Динамо», что выглядит несколько сомнительно. В шести предыдущих очных встречах клуб из Московской области оказался сильнее четыре раза, а динамовцы лишь однажды забросили больше трёх шайб. Антон Тодыков в последнее время очень хорош.

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Достаточно сказать, что за три предыдущих поединка «Витязь» пропустил всего четыре шайбы. От этого и оттолкнёмся. Тотал меньше 3 гола «Динамо» идёт за крепкий коэффициент 1.78. Альтернатива — классические 1Х, букмекеры оценивают этот вариант чуть скромнее (1.73).

Состав у бело-голубых действительно мощнее, но подопечные Михаила Кравеца постепенно добавляют в защите. Если удастся обойтись без удалений, атаке гостей будет сложно проявить себя. Всё же зависимость от первого звена тут высокая. На наш взгляд, «Динамо» если и выиграет, то без высокой результативности.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» 10 ноября 2020 года

Букмекеры ждут от бело-голубых высокой результативности, хотя с «Витязем» они часто испытывают проблемы. В шести последних случаях потерпели четыре поражения и лишь однажды забросили больше трёх шайб. Подопечные Михаила Кравеца в последнее время мало пропускают, так что ИТМ 3 гола «Динамо» за 1.78 выглядит хорошо.

Ставка: ИТМ 3 шайбы «Динамо» за 1.78.