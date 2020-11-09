«Йокерит» — СКА. Прогноз: Евротур продолжится. Аскаров и Подколзин опять покорят Хельсинки

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.62, успех «Йокерита» идёт за 4.80.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — СКА 10 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — СКА 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — СКА Санкт-Петербург (10.11.2020)
Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.
За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Во вторник, 10 ноября, лига вернётся на полную катушку: в программе аж восемь поединков. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Хельсинки «Йокерит» сразится со СКА.
У финнов накануне снова начались проблемы с коронавирусом. Уже в третий раз за сезон. Инфекцию диагностировали у трёх хоккеистов, хотя имена не уточняются. Впрочем, на этот раз обошлось без ухода на карантин и переноса матчей. «Шуты» подтянут молодёжь и выйдут на лёд.
Собственно, мощнейший перевес в котировках в сторону гостей объясняется именно этим. На победу СКА в основное время дают всего лишь 1.62. Надо сказать, что петербуржцы даже после возвращения лидеров (а заодно Валерия Брагина на скамейку) не могут обрести стабильность.
Вот уже пять недель за победой непременно следует поражение. Перед паузой, например, умудрились получить в родных стенах 1:4 от «Спартака» и 1:2 от «Куньлуня». Зато между этими поражениями вклинилась разгромная победа над «Авангардом» (5:2) с хет-триком Эмиля Галимова.
«Йокерит» в ноябре успел выйти на лёд дважды. Проиграл в Череповце со счётом 2:5 и оформил камбэк в Сочи по киношному сценарию. Уступал с разницей в две шайбы к 50-й минуте, вышел вперёд, пропустил за 20 секунд до сирены и всё же оказался сильнее в овертайме (4:3 ОТ).
Лезть в большие форы не рискнём. Шансы СКА действительно выше, но три хоккеиста основной обоймы — это не самая страшная потеря, так что борьбу хозяева наверняка навяжут. А с обороной у санкт-петербуржцев стабильно возникают трудности. Думается, свои два гола хозяева найдут.
Самый очевидный вариант — тотал больше 5 шайб за 1.67. В 11 последних матчах команды как минимум достигали этой планки, а в восьми случаях пробивали её. «Йокерит» в принципе не играет от обороны, так что даже на фоне кадровых потерь хозяева вряд ли откажутся от фирменного хоккея.
Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите Х2 + тотал больше 4.5 гола за 1.83. СКА традиционно удачно играет с «джокерами», а отсутствие трёх игроков только увеличивает шансы «армейцев» набрать очки.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — СКА 10 ноября 2020 года
«Йокерит» из-за коронавируса не сможет рассчитывать на трёх хоккеистов основы. СКА до паузы не отличался стабильностью, но за неделю лидеры наверняка набрали форму. В 11 предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов, так что Х2 через общий верх выглядит более чем надёжно.
Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 1.83.
- 9 ноября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:22
-
07:14
- 8 ноября 2020
-
21:45
-
21:38
-
21:07
-
21:02
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00