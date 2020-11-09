«Йокерит» — СКА. Прогноз: Евротур продолжится. Аскаров и Подколзин опять покорят Хельсинки

Молодые хоккеисты показали себя на первом этапе Евротура, а теперь получат шанс в КХЛ.

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.62, успех «Йокерита» идёт за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — СКА 10 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — СКА 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — СКА Санкт-Петербург (10.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Во вторник, 10 ноября, лига вернётся на полную катушку: в программе аж восемь поединков. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Хельсинки «Йокерит» сразится со СКА.

У финнов накануне снова начались проблемы с коронавирусом. Уже в третий раз за сезон. Инфекцию диагностировали у трёх хоккеистов, хотя имена не уточняются. Впрочем, на этот раз обошлось без ухода на карантин и переноса матчей. «Шуты» подтянут молодёжь и выйдут на лёд.

Собственно, мощнейший перевес в котировках в сторону гостей объясняется именно этим. На победу СКА в основное время дают всего лишь 1.62. Надо сказать, что петербуржцы даже после возвращения лидеров (а заодно Валерия Брагина на скамейку) не могут обрести стабильность.

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Вот уже пять недель за победой непременно следует поражение. Перед паузой, например, умудрились получить в родных стенах 1:4 от «Спартака» и 1:2 от «Куньлуня». Зато между этими поражениями вклинилась разгромная победа над «Авангардом» (5:2) с хет-триком Эмиля Галимова.

«Йокерит» в ноябре успел выйти на лёд дважды. Проиграл в Череповце со счётом 2:5 и оформил камбэк в Сочи по киношному сценарию. Уступал с разницей в две шайбы к 50-й минуте, вышел вперёд, пропустил за 20 секунд до сирены и всё же оказался сильнее в овертайме (4:3 ОТ).

Лезть в большие форы не рискнём. Шансы СКА действительно выше, но три хоккеиста основной обоймы — это не самая страшная потеря, так что борьбу хозяева наверняка навяжут. А с обороной у санкт-петербуржцев стабильно возникают трудности. Думается, свои два гола хозяева найдут.

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Самый очевидный вариант — тотал больше 5 шайб за 1.67. В 11 последних матчах команды как минимум достигали этой планки, а в восьми случаях пробивали её. «Йокерит» в принципе не играет от обороны, так что даже на фоне кадровых потерь хозяева вряд ли откажутся от фирменного хоккея.

Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите Х2 + тотал больше 4.5 гола за 1.83. СКА традиционно удачно играет с «джокерами», а отсутствие трёх игроков только увеличивает шансы «армейцев» набрать очки.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — СКА 10 ноября 2020 года

«Йокерит» из-за коронавируса не сможет рассчитывать на трёх хоккеистов основы. СКА до паузы не отличался стабильностью, но за неделю лидеры наверняка набрали форму. В 11 предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов, так что Х2 через общий верх выглядит более чем надёжно.

Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 1.83.