«Сибирь» — «Динамо Минск». Прогноз: клуб из Беларуси найдёт подход к Харри Сятери

В пяти из шести предыдущих очных встреч минчане забивали как минимум два гола.

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо Минск». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.06, успех «Динамо» идёт за 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Минск» 11 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Минск» 11 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Динамо Минск» (11.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. 10 ноября состоялись сразу восемь поединков, а потому среда получается разгрузочным днём. Программа включает в себя лишь одну встречу, которая стартует в 15:30 мск в Новосибирске.

«Сибирь» будет выяснять отношения с минским «Динамо». Соперники движутся по сезону по-разному. Хозяева провалили старт и очень долго запрягали, но ближе к концу октября нащупали свою игру и добавили. Гости, напротив, поначалу очень много побеждали, а ближе к паузе результаты просели.

На то есть объективные причины. «Снеговики» дождались, пока Харри Сятери наберёт форму. Поначалу финн выручал заметно реже обычного, отсутствие внятной предсезонки сказывалось. Постепенно дело пошло на лад. Увольнение тренера вратарей, видимо, придало импульс. А на днях клуб покинул Алексей Красиков, который продолжит карьеру в «Сочи».

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Теперь в конкурентах у Сятери остался только Антон Красоткин. Также первую тренировку накануне провели Пекка Йормакка и Николай Демидов. Форвард займёт место травмированного Эрика О’Делла, защитник наконец-то решил контрактный вопрос и остался на прежнем месте. Это хорошая новость.

У подопечных Николая Заварухина четыре победы в пяти последних матчах, все — в основное время. На таком фоне недельная пауза может даже навредить: только вошли в колею и поймали ритм, как пришлось делать перерыв. Команда по-прежнему находится за пределами зоны плей-офф. Отставание от «Торпедо» и «Барыса» минимально, однако соперники имеют по две и пять игр в запасе соответственно.

Удивляет, что букмекеры отдают хозяевам большое преимущество. Минчане действительно потерпели шесть поражений в семи последних играх и сползли на шестое место Западной конференции, но там приходилось играть фактически вторым составом. Ситуация пошла на поправку, не будет только Паре и Клинкхаммера.

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Шансы «Сибири» в самом деле выше, в то же время перекос в линии кажется чрезмерным. Даже без двух нападающих «зубры» более чем опасны. Брать ли Х2 за 1.91 — дело вкуса, а вот ИТБ 2 шайбы «Динамо» за 1.77 смотрится нормально. Клуб из Беларуси добирался до этой планки в пяти из шести предыдущих очных встреч.

Альтернативный вариант — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72. Новосибирцы в последнее время исправно забивают свои два-три гола. Оборона у минчан не блещет, так что ожидаем тут чего-то вроде 3:2 или 3:3.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Минск» 10 ноября 2020 года

Шансы «Сибири» действительно выше, но недельный перерыв мог выбить хозяев из ритма. У минчан состав приближается к оптимальному, не будет только Клинкхаммера и Паре. В пяти из шести предыдущих очных встреч «зубры» забивали как минимум два раза. Вот и возьмём ИТБ 2 гола «Динамо» за 1.77.

Ставка: ИТБ 2 гола «Динамо» за 1.77