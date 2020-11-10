Бельгия — Швейцария. Прогноз: Куртуа, Алдервейрелд и Витсель не остановят Шакири

11 ноября состоится товарищеский матч Бельгия — Швейцария. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех Швейцарии оценён букмекерами коэффициентом 6.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74.

Букмекерские коэффициенты на матч Бельгия — Швейцария 11 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Швейцария 11 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. На гол в первые 15 минут дают 3.20.

Анализ и прогноз товарищеского матча Бельгия — Швейцария (11.11.2020)

Клубный футбол выдал мощнейший отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв: играли практически без пауз, времени на восстановление у топ-клубов не было. Позади остались три тура в еврокубках, да и в национальных первенствах амбиции участников прояснились. Теперь время национальных сборных.

«Трактор» — «Металлург». Прогноз: Кравцов и Косов ответят Воробьёву на 1:4 в Магнитогорске «Лисы» не выигрывали в Челябинске в основное время аж с 2015 года.

Четыре тура Лиги наций отыграли, впереди ещё два. А пока — товарищеские матчи. Бессмысленные и беспощадные. Они начнутся уже 11 ноября, есть и несколько любопытных вывесок. В Лёвене сборная Бельгии будет принимать Швейцарию, начало запланировано на 22:45 мск.



Составы у обеих команд в полном порядке. В сборной Бельгии не будет разве что Янника Карраско. Также отсутствует Эден Азар, который накануне заразился коронавирусом. Остальные лидеры тут, количество изменений по сравнению с октябрьской заявкой минимально.



В то же время Роберто Мартинес наверняка использует широкую ротацию и даст шанс резервистам. Логика элементарная: лидеры провели крайне насыщенный месяц в клубах, им требуется передышка. А тут ничего не значащая встреча. Травмы никому не нужны, впереди Лига наций и финиш группового этапа еврокубков.

«Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус сохранят лидерство на Востоке Данис Зарипов вернулся, состав казанцев близок к оптимальному.

Почти наверняка в стартовом составе обойдётся без Ромелу Лукаку. Форвард «Интера» только на днях вернулся в строй после травмы. Против «Аталанты» вышел на замену, дёргать его лишний раз смысла нет. Скорее всего, несколько ключевых футболистов начнут на скамейке и появятся на поле после перерыва. Уже 15 ноября принимать Англию.



На таком фоне шансы сборной Швейцарии зацепиться растут. Уровень исполнителей тут в полном порядке, почти все выступают в топ-5 европейских лиг. Обошлось без новичков: Владимир Петкович отказался от экспериментов и пригласил привычную обойму. Единственное новое имя — запасной вратарь Грегор Кобель из «Штутгарта».



Между прочим, «крестоносцы» в полном порядке. Они выступают в элитном дивизионе Лиги наций. Месяц назад, например, забили три мяча в ворота сборной Германии (3:3), пусть та и переживает непростой период. Подбор игроков в группе атаки классный — Сеферович, Эмболо, Шакири, Фройлер.

«Локомотив» — «Барыс». Прогноз: Скабелка и Паскуале передадут привет клубу из Казахстана «Барыс» никогда не выигрывал в Ярославле — 10 поражений в 10 матчах.

Швейцарцы забивали в семи предыдущих встречах из восьми, а Бельгия в шести последних матчах из семи пропускала. На ноль отыграла только с Данией. Потому мы бы выбирали между классическими «обе забьют» за крепкие 1.80 и ИТБ 1 гола Швейцарии за 2.38.

Усердствовать в обороне «дьяволы» вряд ли станут: цена ошибки минимальна, шанс показать себя наверняка получат резервисты. А это увеличивает вероятность несогласованности. Предпосылок для осторожности тоже нет, ведь это всего лишь товарищеский матч.

Прогноз и ставки на матч Бельгия — Швейцария 11 ноября 2020 года

Обе команды наверняка проведут широкую ротацию: лидеры играли без перерывов в клубах, а впереди Лига наций. Риск травм в никому не нужном матче должен быть сведён к минимуму. Бельгия пропускала в шести из семи предыдущих поединков, а Швейцария, напротив, забила в семи последних случаях из восьми. На фоне экспериментальных составов вполне вероятны проблемы со взаимопониманием. Думается, у гостей хорошие шансы забить и не проиграть



Ставка: ИТБ 1 гола Швейцарии за 2.38.