«Краснодар-2» — «Крылья Советов». Прогноз: Комбаров, Гацкан и Фролов продолжат путь в РПЛ

11 ноября состоится матч 21-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Крылья Советов». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех краснодарцев оценён в 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.

Букмекерские коэффициенты на матч 21-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Крылья Советов»

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 21-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Крылья Советов» (11.11.2020)

Уже 14 ноября стартует пятый тур Лиги наций УЕФА, все ведущие клубные чемпионаты уходят на двухнедельный перерыв. Но только не лучшая лига мира! В Футбольной национальной лиге продолжают готовиться к зимним холодам – на носу уже 21-й тур.

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Программа по традиции упакована в один день, сразу все 11 матчей пройдут 11 ноября. Среди прочих в среду сразятся «Краснодар-2» и «Крылья Советов». Встреча начнётся в 13:00 мск и пройдёт на стадионе «Академия ФК Краснодар».



В жизни краснодарцев и Сергея Галицкого наступила чёрная полоса. У основной команды в последнее время не идёт ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате России: в обороне бардак, положительных результатов минимум. Сбоит и фарм-клуб «быков» в ФНЛ.



«Краснодар-2» за пять последних туров во втором по значимости российском футбольном дивизионе набрал только три очка, не одержав ни одной победы. На данный момент он находится на 14-й строчке, имея в своём активе 24 балла. Отставание от четвёрки лидеров составляет уже 16 пунктов.

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В последнем туре чёрно-зелёные гостили у ивановского «Текстильщика» и скатали с ним нулевую ничью, хотя даже больше владели мячом. А в двух матчах до этого проиграли, пропустив 9 мячей: сперва пять от «Нефтехимика», а затем четыре от «Алании».



Однако беда не приходит одна. Вместе с провалами в обороне у краснодарцев серьёзные проблемы с атакой. За пять предыдущих матчей они не забили ни одного мяча. Хотя на старте сезона действовали крайне симпатично. Рассчитывать на что-то с крепкими «Крыльями Советов» будет крайне непросто.



Самарцы вовсю борются за возможность вернуться в РПЛ напрямую и имеют неплохие шансы на успех. После 20-го тура они располагаются на третьей строчке, набрав 42 балла. Плотность таблицы в верхней её части расслабиться не даёт: до первого места не хватает трёх пунктов, а отрыв от четвёртого – только два.

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Беспроигрышную серию из 12 матчей «крылышки», конечно, уже прервали, уступив в позапрошлом туре московскому «Торпедо» (1:3). Но они по-прежнему являются одним из сильнейших представителей ФНЛ. При этом получилось в прошлом туре разгромить «Акрон» (3:0) и реабилитироваться.



На наш взгляд, в предстоящем поединке с «быками» «Крылья Советов» вполне могут снова сохранить свои ворота нетронутыми. Оборона у самарцев крепкая: всего лишь семь пропущенных мячей за 14 последних туров. Так что П2 всухую выглядит интересно.



Также неплохой вариант – П2 с форой (-1.5) за 1.80. С атакой у подопечных Игоря Осинькина тоже полный порядок. В пяти предыдущих матчах они забили 12 голов.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Крылья Советов» 11 ноября 2020 года

У краснодарцев в последнее время чёрная полоса: не везёт ни основному составу, ни «Краснодару-2». «Крылья Советов» же сейчас в отличной форме: всего одно поражение за 14 предыдущих игр в ФНЛ при семи пропущенных мячах. С результативностью у самарцев проблем нет, так что их победа с форой выглядит интересно.



Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (-1.5) за 1.80.