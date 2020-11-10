ЦСКА — «Спартак», «Йокерит» — СКА и другие матчи. На что ставить 10 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 10 ноября.

На что ставить в футболе 10 ноября

Игроки клубных команд отправились в сборные и готовятся к Лиге наций и решающим играм за путевку на Евро. Поэтому с футболом сегодня грустно. Несколько матчей ПФЛ, Кубок Дании, Первая лига Украины – узкая специализация. Но это временно, не переживайте, уже в четверг жизнь футбольная начнет бить ключом.



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 10 ноября

А вот в КХЛ сегодня большой игровой день. Сразу 8 встреч! Выделяем, конечно, дерби ЦСКА – «Спартак» и матч в Финляндии «Йокерит» — СКА. Кроме того, «Трактор» сыграет с «Металлургом», а «Локомотив» примет «Барыс». «Нефтехимик» будет играть с «Куньлунем», «Торпедо» — с «Ак Барсом», а «Авангард» — с «Сочи». Ну и матч «Витязь» — «Динамо» М тоже сегодня. Делайте ваши ставки!

На что ещё ставить 10 ноября

На теннисном турнире в американском Кэри старт примет Теймураз Габашвили. Он сыграет с представителем Индии Раманатаном Рамкумаром.

В баскетбольном КубкеЕвропы важный матч для казанского «Уникса» — выездная встреча против турецкого «Бахчешехира». Пройдут матчи и в Лиге чемпионов, но «Нижний Новгород» свой матч против «Сарагосы» должен провести в среду. Лишь бы удачно прошло тестирование.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!