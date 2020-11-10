Нидерланды — Испания. Прогноз: без Фати ловить в Амстердаме нечего, Промес и Депай затащат

11 ноября состоится товарищеский матч Нидерланды — Испания. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех Нидерландов оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч Нидерланды — Испания 11 ноября 2020 года

Букмекеры не считают, что матч Нидерланды — Испания 11 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73. На гол в первые 15 минут дают 3.30.

Анализ и прогноз товарищеского матча Нидерланды — Испания (11.11.2020)

Клубный футбол выдал мощнейший отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв: играли практически без пауз, времени на восстановление у топ-клубов не было. Позади остались три тура в еврокубках, да и в национальных первенствах амбиции участников прояснились. Теперь время национальных сборных.

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Четыре тура Лиги наций отыграли, впереди ещё два. А пока — товарищеские матчи. Бессмысленные и беспощадные. Они начнутся уже 11 ноября, есть и несколько любопытных вывесок. В Амстердаме сборная Нидерландов будет принимать Испанию, начало запланировано на 22:45 мск.



У голландцев дела складываются паршиво. Рональд Куман сбежал в «Барселону», пост главного тренера занял Франк де Бур, который в работе с клубами не впечатлял. Старт Лиги наций получился бледным, хотя с группой определённо повезло. В первом туре (ещё до прихода де Бура) с горем пополам дожали Польшу, у которой не было Роберта Левандовского. 1:0.



На этом успехи закончились. В двух встречах с Италией набрали одно очко — 0:1 дома и 1:1 в гостях, оба раза соперник смотрелся лучше. И скатали нулевую ничью с Боснией и Герцеговиной (0:0). Мячом владели, угловые подавали, а забить не смогли. В сухом остатке — пять очков и третье место в квартете.

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У сборной Испании, конечно, всё идёт гораздо веселее. Сетовать можно только на поражение от Украины в Киеве (0:1), но там счёт совсем не по игре. 21-2 по ударам, 8-1 по попаданиям в створ, 72-28 по проценту владения, 9-3 по угловым. И 0-1 на табло. Обидно, но порой такое бывает. Георгий Бущан тащил всё.



Подопечные Луиса Энрике всё равно возглавляют свою группу: немцы в кризисе, а Швейцария уступает по уровню исполнителей. Семь очков в четырёх матчах, всего два пропущенных мяча. И всё же довольно странно, что букмекеры отдают испанцам заметное преимущество. На наш взгляд, линия должна быть ровнее.



Всё очень просто: гостям эта игра не нужна от слова совсем. Главная задача — избежать травм. А вот Франку де Буру в нынешней ситуации победа над именитым соперником очень пригодится, пусть и в товарищеской игре. Потому что критикуют его активно. И по делу.

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И второй момент — испанцы остались без Ансу Фати и Хесуса Наваса, которые получили травмы. Юный игрок «Барселоны» вообще начал сезон очень мощно, выделялся в том числе и в сборной. А вот у оранжевых состав в порядке. Правда, Яспер Силлессен получил травму, но на последнем рубеже есть Марко Бизот и Тим Крул.



Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.19 и ИТБ 1 гола сборной Нидерландов за 1.71. В официальном матче шансы Испании были бы выше, а так Луис Энрике наверняка проверит в деле резерв. А вот де Буру сейчас не до экспериментов, нужно хоть немного снизить давление.

Прогноз и ставки на матч Нидерланды — Испания 11 ноября 2020 года

Голландцы переживают непростой период, в Лиге наций они стартовали печально. Франка де Бура вовсю критикуют, на таком фоне победа над именитым соперником будет очень кстати. Пусть даже в товарищеском матче. А вот Испании эта игра не нужна, главное — обойтись без травм. Думается, разность мотиваций способна оказаться ключевым фактором.



Ставка: победа Нидерландов с нулевой форой за 2.19.