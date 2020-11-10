«Шинник» — «Спартак-2». Прогноз: Дьяков, Баду и Романьоли не спасут красно-белых в ФНЛ

11 ноября состоится матч 21-го тура ФНЛ «Шинник» — «Спартак-2». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех московского клуба оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 2.90.

Букмекерские коэффициенты на матч 21-го тура ФНЛ «Шинник» — «Спартак-2» 11 ноября

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Шинник» — «Спартак-2» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 21-го тура ФНЛ «Шинник» — «Спартак-2» (11.11.2020)

Уже 14 ноября стартует пятый тур Лиги наций УЕФА, все ведущие клубные чемпионаты уходят на двухнедельный перерыв. Но только не лучшая лига мира! В Футбольной Национальной Лиге продолжают готовиться к зимним холодам и придерживаются строгого графика – на носу 21-й тур.

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Программа упакована в один день, сразу все 11 матчей пройдут 11 ноября. Среди прочих в среду сразятся ярославский «Шинник» и московский «Спартак-2». Встреча начнётся в 18:30 мск и пройдёт на стадионе «Шинник».



Ярославцы в позапрошлом туре сумели одержать третью победу в сезоне. Это настоящее событие, поскольку сыграно уже двадцать матчей. В турнирной таблице ярославская команда идёт на предпоследнем месте, набрав всего 13 очков. До четвёрки лидеров целая пропасть – 27 очков. Амбиции простые — не вылететь.



Обыграть получилось на своём поле «Волгарь», который чередует победы с поражениями. Зато в прошлом туре всё вернулось на круги своя, «Шинник» снова проиграл. На этот раз одному из соседей по зоне вылета – «Факелу» (0:2).

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Разумеется, столь плачевные показатели едва ли могли устроить руководство легендарного клуба. Отставку главного тренера Александра Побегалова, проработавшего восемь лет в Ярославле, со слезами, но закономерно приняли, а за три последних игры под руководством и. о. Алексея Казалова команда пропустила семь мячей.



Теперь «Шинник» возглавил не менее опытный Юрий Газзаев. С ходу решить все проблемы у него вряд ли получится, но добиваться положительного результата при скромных возможностях этот специалист всегда умел, да и с реалиями ФНЛ знаком прекрасно.



Шансы зацепиться за очки должны появиться. Дело в том, что «Спартак-2» заметно сбавил обороты. За семь последних туров он набрал всего два балла, скатав две ничьи. В остальных пяти случаях случились поражения, три из которых всухую. Результат провальный.

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Вообще, в последнее время у красно-белых большие проблемы не только с атакой, но и с обороной. На семь туров пришлись только четыре забитых мяча и целых 15 пропущенных. То есть пропускали они в среднем за игру чуть больше двух, а забивали всего 0,57 штуки.



Трудно в предстоящем поединке выделить фаворита, обе команды находятся на спаде. Однако, на наш взгляд, стоит проверить ставку «обе забьют». Букмекеры дают на неё довольно крепкий коэффициент 1.88.



«Шинник» играет дома и с новым тренером, наверняка футболистам это придаст дополнительную мотивацию. Только вот москвичи вполне могут найти, чем ответить. Они входят в топ-3 ФНЛ по набранным очкам в гостях, забив за 10 выездов 18 голов.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Шинник» — «Спартак-2» 11 ноября 2020 года

Обе команды находятся на спаде, имеют проблемы с обороной. Раз так, логично ждать голов в обе стороны. Ярославцам должны пойти на пользу родное поле и смена тренера, но москвичи входят в топ-3 ФНЛ по набранным очкам на выезде. Коэффициент хороший, 1.88.



Ставка: обе забьют за 1.88.