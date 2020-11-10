Португалия — Андорра. Прогноз: Жота и Фелиш в порядке, Криштиану Роналду готов. Разгром!

11 ноября состоится товарищеский матч Португалия — Андорра. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.03. Успех Андорры оценён букмекерами коэффициентом 46.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 17.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Андорра 11 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Андорра 11 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.50. Поставить на «обе забьют» можно за 6.30. На гол в первые 15 минут дают 2.56.

Анализ и прогноз товарищеского матча Португалия — Андорра (11.11.2020)

Клубный футбол выдал мощнейший отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв: играли практически без пауз, времени на восстановление у топ-клубов не было. Позади остались три тура в еврокубках, да и в национальных первенствах амбиции участников прояснились. Теперь время национальных сборных.

«Авангард» — «Сочи». Прогноз: Хартли, Чинахов, Емелин и Якупов прервут кошмарную серию Омичи потерпели пять поражений в шести матчах и спозли на пятое место Востока.

Четыре тура Лиги наций отыграли, впереди ещё два. А пока — товарищеские матчи. Бессмысленные и беспощадные. Они начнутся уже 11 ноября, сыграют и несколько топ-сборных. В Лиссабоне сборная Португалии сразится с Андоррой, начало запланировано на 22:45 мск.



С точки зрения исхода это самая понятная пара. Действующий чемпион Европы выбрал слабого соперника, чтобы футболисты не напрягались после интенсивного отрезка в клубах, а спокойно почувствовали мяч и наладили взаимопонимание. Разница в классе не просто велика, она колоссальна.



Сборная Андорры разочаровывает даже в Лиге наций, где выступает в низшем дивизионе. Она занимает последнее место в своей группе, набрав всего два очка в четырёх поединках. Достаточно посмотреть на список оппонентов — Фарерские острова, Мальта и Латвия. Добавить к этому нечего.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Знарок, Гудачек и Широков закроют Слепышева в дерби КХЛ Красно-белые набрали очки в девяти из десяти предыдущих матчей.

За 360 минут ни разу не забили. Правда, пропустили всего три мяча, но атака у подопечных Фернанду Сантуша гораздо мощнее. Команды пересекались в квалификации к чемпионату мира — 2018, фаворит дважды победил всухую. На своём поле разгромно — 6:0. На чужом — скромно, 2:0.



Тренерский штаб хозяев наверняка побережёт лидеров и выставит экспериментальный состав, ведь уже в субботу предстоит играть с Францией. Кроме того, Криштиану Роналду накануне получил повреждение. Хотя в расположение сборной он всё равно прибыл, вроде бы травма оказалась несерьёзной и он готов выйти на поле.



Фернанду Сантуш не пошёл по пути сборной Италии и не стал приглашать фактически два состава, чтобы один из них получил опыт в товарищеской игре, а второй поберёг силы. Видимо, он ограничится обычной ротацией. Но даже экспериментальный состав в разы сильнее сборной Андорры, занимающей 137-е место в рейтинге ФИФА.

«Йокерит» — СКА. Прогноз: Евротур продолжится. Аскаров и Подколзин опять покорят Хельсинки Молодые хоккеисты показали себя на первом этапе Евротура, а теперь получат шанс в КХЛ.

Потому выбирать тут особенно не из чего. На П1 всухую, например, дают смешной коэффициент 1.17. Мы бы выбирали между тоталом больше 4 мяча за 1.78 и голом в первые 15 минут за 2.56. Во втором случае коэффициент кажется завышенным. Фаворит наверняка проведёт агрессивный дебют, а уже потом включит режим экономии энергии.

Прогноз и ставки на матч Португалия — Андорра 11 ноября 2020 года

Разница в уровне сборных колоссальна, но Португалии эта игра не нужна, а вот для Андорры матч с грандом — событие. Кроме того, гости по меркам «карликов» пропускают не так много. Потому лезть в огромные форы не рискнём. Лучше взять гол в первые 15 минут за 2.56. Ждём от фаворита агрессивного дебюта, после которого он сбавит обороты и вполне может обойтись тремя-четырьмя мячами.



Ставка: гол в первые 15 минут за 2.56.