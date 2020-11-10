«Торпедо» — «Факел». Прогноз: Игнашевич и Рязанцев останутся в четвёрке лидеров ФНЛ

11 ноября состоится матч 21-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Факел». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех воронежского клуба оценён в 8.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч 21-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Факел» 11 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Торпедо» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.

Анализ и прогноз матча 21-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Факел» (11.11.2020)

Уже 14 ноября стартует пятый тур Лиги наций УЕФА, все ведущие клубные чемпионаты уходят на двухнедельный перерыв. Но только не лучшая лига мира! В Футбольной Национальной Лиге продолжают готовиться к зимним холодам и придерживаются строгого графика – на носу 21-й тур.

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Программа по традиции упакована в один день, сразу все 11 матчей пройдут 11 ноября. Среди прочих в среду московское «Торпедо» примет воронежский «Факел». Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе спортивного городка в «Лужниках».



В матче прошлого тура «автозаводцы» на выезде прервали серию из семи побед в ФНЛ. Камнем преткновения стал астраханский «Волгарь». Москвичи были активнее, особенно во второй половине встречи, но проиграли много ключевых единоборств и в итоге уступили со счётом 2:3.



Впрочем, в целом у команды Сергея Игнашевича всё не так плохо. Ровно 40 очков в копилке и четвёртая строчка в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода» составляет всего пять пунктов, так что есть все шансы побороться за прямую путёвку в РПЛ.

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Тем более что играют чёрно-белые в последнее время здорово, слова владельца о готовности выступать в РПЛ не прошли даром. До поражения в Астрахани они не проигрывали восемь туров подряд, причём одержали семь побед с общим счётом 18:2. То есть ни с атакой, ни с обороной у них нет никаких проблем.



«Факелу» на старте сезона проигрывал всем подряд, после чего потихоньку стал добавлять. За 11 предыдущих игр он проиграл только три раза. Это помогло зависнуть на 17-м месте, на краю зоны вылета. До безопасной 16-й строчки всего лишь три пункта.



Однако воронежской команде сильно не хватает побед. На отрезке из 11 последних туров она одержала каких-то две победы. Одна из них, к слову, случилась в прошлой домашней игре с «Шинником» (2:0). Но всё остальное – сплошь ничейные исходы, которые мешают подняться выше.

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Выездные матчи даются «Факелу» гораздо тяжелее, чем домашние. В четырёх последних выездах одна нулевая ничья и три поражения с общим счётом 2:6. Выстоять в Москве против «Торпедо» будет очень непросто.



У москвичей дома уже пять побед подряд при 13 забитых мячах. ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.89 при таких раскладах выглядит интересно. Тем более что такой вариант непременно заходил в семи последних турах.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Торпедо» — «Факел» 11 ноября 2020 года

«Факел» давно сумел выкарабкаться из череды поражений, но противостоять «Торпедо» в Москве вряд ли сможет. Москвичи дома имеют пять побед подряд. Да и с результативностью в последнее время нет никаких проблем. Ждём от них как минимум двух мячей. Этого должно хватить для успеха.



Ставка: индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1.5 мяча за 1.89.