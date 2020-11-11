Аргентина — Парагвай. Прогноз: Месси, Ди Мария и Паредес не смогут сломить «гуарани»

Мельгарехо в сборную Парагвая не вызывается, но добывать результат это не мешает.

13 ноября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Парагвай. Начало — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Аргентины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех Парагвая оценён букмекерами коэффициентом 9.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Парагвай

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Парагвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Парагвай (13.11.2020)

Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.

Прогнозы букмекеров на РПЛ: ЦСКА всё ближе к «Зениту», «Динамо» рвется наверх ЦСКА играет лучше всех после еврокубков. А «Спартак» забуксовал даже без них.

Тут продолжается квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Два тура позади, приступаем к третьему. В Буэнос-Айресе сборная Аргентины будет выяснять отношения с Парагваем. Соперники определённо могут быть довольны стартом квалификации. «Альбиселесте» вообще обошлись без осечек, добыв шесть очков из шести возможных. Тем же похвастать может только Бразилия.



Справедливости ради, нужно учитывать уровень оппозиции. Сперва натужно обыграли на своём поле Эквадор (1:0). В дебюте Лионель Месси реализовал пенальти, дальше игра шла практически без моментов. Спустя пару дней пришлось помучиться на высокогорье в Боливии (2:1).

Италия — Эстония. Прогноз: 90 минут унижения для прибалтов во Флоренции. Даже без Манчини Главный тренер итальянцев подхватил коронавирус, но гостей это вряд ли спасёт.

Хозяева даже открыли счёт, но пропустили в раздевалку. Дело катилось к ничьей, которая стала бы вполне справедливым исходом. А на 79-й минуте Хоакин Корреа забил второй мяч. Словом, по качеству футбола к подопечным Лионеля Скалони по-прежнему хватает вопросов, однако при таких результатах это не столь важно.



Парагвай набрал четыре очка, вполне неплохо. Скатали ничью с Перу (2:2) и выиграли в Венесуэле (1:0). Во втором случае откровенно отскочили: хозяева получили право на пенальти на 95-й минуте, но реализовать его не смогли. «Гуарани» не попадали на мундиали с 2010 года, хороший старт даёт шанс прервать неприятную тенденцию.



По уровню исполнителей хозяева, разумеется, имеют преимущество. Не будет разве что Пауло Дибалы, все остальные лидеры на месте. У парагвайцев известных имён практически нет: Лоренцо Мельгарехо в сборную не вызывается, в АПЛ выступают Фабиан Бальбуэна и Мигель Альмирон. Подавляющее большинство играет в Южной Америке.

Нидерланды — Испания. Прогноз: без Фати ловить в Амстердаме нечего, Промес и Депай затащат Испанцам эта игра не нужна, а вот Франку де Буру победа поможет снизить давление.

Шансы хозяев действительно выше, однако перекос в линии кажется чрезмерным. Достаточно сказать, что в трёх предыдущих очных встречах Аргентина осталась без побед (две ничьи и одно поражение), забив за 270 минут всего один мяч. С созиданием у Парагвая имеются проблемы, зато в защите порядок.



Думается, лёгкой прогулки у фаворита тут не будет. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.96 и ИТМ 2 гола сборной Аргентины за 2.15. В атаке «альбиселесте» по-прежнему смотрятся тяжеловато.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Парагвай 13 ноября 2020 года

Аргентинцы набрали в стартовых турах шесть очков из шести возможных, со скрипом обыграв слабых соперников. В атаке по-прежнему мало что получается, выезжать удаётся на индивидуальном мастерстве. Парагвай не блещет, зато в обороне отличается дисциплиной и порядком. В трёх предыдущих очных встречах не проиграл ни разу, пропустив всего один мяч. Возьмём ИТМ 2 гола Аргентины.



Ставка: ИТМ 2 мяча сборной Аргентины за 2.15.