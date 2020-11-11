Молдавия — Россия. Прогноз: Черчесов без Дзюбы и Марио Фернандеса — деньги на ветер

12 ноября состоится товарищеский матч Молдавия — Россия. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех Молдавии оценён букмекерами коэффициентом 15.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.45.

Букмекерские коэффициенты на матч Молдавия — Россия 12 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Молдавия — Россия 12 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50. На гол в первые 15 минут дают 3.10.

Анализ и прогноз товарищеского матча Молдавия — Россия (12.11.2020)

Клубный футбол выдал мощнейший отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв: играли практически без пауз, времени на восстановление у топ-клубов не было. Позади остались три тура в еврокубках, да и в национальных первенствах амбиции участников прояснились. Теперь время национальных сборных.

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Четыре тура Лиги наций отыграли, впереди ещё два. А пока — товарищеские матчи. Бессмысленные и беспощадные. Большинство топ-сборных сыграют 11 ноября, но и на четверг кое-что останется. 12 ноября сборная России наведается в Кишинёв, где сразится с Молдавией. Начало запланировано на 20:00 мск.



Впереди ключевые встречи в Лиге наций, а кадровых потерь у сборной России достаточно. Во-первых, придётся обойтись без Артёма Дзюбы. Станислав Черчесов не оценил блогерский потенциал нападающего «Зенита», предоставив тому время, чтобы разобраться в себе и переждать шумиху. Также не будет Марио Фернандеса и Игоря Смольникова (травмы).



Антон Шунин остаётся на карантине из-за подозрения на коронавирус, а Александра Головина в национальной команде мы не видели почти год. 19 ноября прошлого года он вышел на замену с Сан-Марино, а оба сбора в 2020 году пропустил из-за травмы. Единственная радость — вернётся Георгий Джикия, с ним в центре обороны будет спокойнее.

Италия — Эстония. Прогноз: 90 минут унижения для прибалтов во Флоренции. Даже без Манчини Главный тренер итальянцев подхватил коронавирус, но гостей это вряд ли спасёт.

Сборная Молдавии постепенно опускается всё ниже. В квалификации Евро-2020 она заняла последнее место в группе, набрав всего три очка в десяти поединках при разнице голов 4:26. А ведь среди соперников были Андорра и Албания. В Лиге наций получается ничуть не лучше, грозит вылет в слабейший дивизион.



Один балл в четырёх матчах, разница голов — 1:8. Скатали ничью с Косово на своём поле, после чего трижды уступили всухую. 0:1 со Словенией в гостях, 0:2 с Грецией в гостях (в концовке первого тайма остались в меньшинстве, к тому момент счёт был равным), 0:4 со Словенией дома.



Также была товарищеская игра с Италией — 0:6 с дублем Эль-Шаарави. В общем, разница в уровне исполнителей более чем солидная даже с учётом отсутствия Головина, Марио Фернандеса, Дзюбы и Шунина. В товарищеской игре тренерский штаб вполне может довериться Матвею Сафонову. Возможности Гильерме и Джанаева изучены досконально, а работы у голкипера вряд ли будет много. Идеальный момент для дебюта.

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В то же время перекос в линии букмекеров кажется слишком большим. Да, состав у сборной России мощнее, а Молдавия переживает непростые времена. В то же время подавляющее большинство отечественных футболистов заметно наелись из-за плотного графика. Уровень движения упал, что особенно хорошо видно в Лиге чемпионов.



А без нескольких ключевых исполнителей созидать будет тяжелее. Зависимость от Дзюбы в последние годы — медицинский факт, Фернандес был одним из самых активных и постоянно генерировал остроту. Видимо, в атаке с первых минут выйдет Александр Соболев, который в «Спартаке» чередует сильные матчи с бледными.



На наш взгляд, у команды Черчесова в Кишинёве возникнут трудности. Между прочим, с Молдавией играли не так давно. В квалификации на Евро-2016 потеряли очки на своём поле (1:1, единственный мяч забил Дзюба с пенальти) и долго возились в гостях (2:1, первый гол состоялся на исходе часа игры).

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Мы бы выбирали между ставками «гол в первые 27 минут — нет» за 2.16 и 1Х в первом тайме за те же 2.16. Гостям наверняка потребуется какое-то время, чтобы приспособиться к отсутствию Дзюбы и Фернандеса. А Молдавия своё дело знает: вперёд большими силами она не пойдёт, закроется на все пуговицы и будет караулить контратаки.



Также стоит рассмотреть тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 2.19. К слову, в двух предыдущих очных встречах все голы забивались после перерыва. С тех пор много воды утекло, но баланс сил остался примерно тем же самым.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Молдавия — Россия 12 ноября 2020 года

Сборная Молдавии заметно уступает по уровню исполнителей, но Россия осталась без нескольких ключевых футболистов. Дзюбу отцепили от команды после скандала с интимным видео, Марио Фернандес травмирован. Подопечным Черчесова наверняка потребуется какое-то время, чтобы адаптироваться к потере двух важнейших исполнителей. Быстрого гола в Кишинёве не ждём.



Ставка: Молдавия не проиграет в первом тайме за 2.16.