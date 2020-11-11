«Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз: Ткачёв, Паскуале и Коршков отомстят Коваржу

За последние пять недель ярославцы проиграли всего один раз. В Екатеринбурге.

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.05, успех «Автомобилиста» идёт за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Автомобилист» 12 ноября 2020

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Автомобилист» 12 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Автомобилист» (12.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Все остальные вернулись 10 ноября. На четверг запланировано сразу девять поединков, есть и очень интересные. В Ярославле «Локомотив» сразится с «Автомобилистом», начало — в 19:30 мск.

Это одна из центральных игр дня, обе команды входят в число лидеров своих конференций. Правда, уральцы остались без Павла Дацюка, что заметно бьёт по атакующему потенциалу и спецбригадам. Впрочем, результаты удалось сохранить на приличном уровне. Поражения случаются, но остаются строго одиночными явлениями.

В предыдущий раз подопечные Билла Питерса уступали дважды кряду ещё в сентябре. Именно стабильность и позволяет им входить в топ-3 Востока: 33 очка в 22 матчах, по потерянным баллам идут вровень с лидирующим «Ак Барсом». Напрягает только длительный простой — не играли с 1 ноября.

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Это затрудняет прогноз, поскольку сложно оценить уровень физической готовности «Автомобилиста». С «Локомотивом» всё понятно — полный порядок. До паузы сметали всё на своём пути, перерыв на Евротур, похоже, ничего не изменил. Во вторник крайне уверенно разобрали на запчасти «Барыс».

Всё стало понятно уже к 34-й минуте, когда преимущество достигло пяти шайб. Оставшееся время превратилось в формальность, шансов бывшему клубу Андрей Скабелка и Эдди Паскуале не дали. И тем самым добыли аж 12 победу в 13 последних матчах. График просто царский!

И вроде бы вполне понятно, что ставить против «железнодорожников» на таком фоне практически нереально. Они набрали потрясающий ход, да ещё и будут играть на своём льду. А гости, напомним, остались без Павла Дацюка. Но вот деталь — единственное поражение на упомянутом отрезке ярославцы потерпели как раз от «Автомобилиста».

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Было это 28 октября в Екатеринбурге (0:1 ОТ). Подопечные Андрея Скабелки смотрелись заметно интереснее и создали больше остроты. Победить помешали два фактора — великолепный Якуб Коварж (35 сейвов) и жуткое большинство. Все шести попыток откатали вхолостую.

В принципе, та неудача должна только добавить «Локомотиву» мотивации. Надо вернуть должок клубу, который не позволил довести победную серию до десяти матчей. На П1 дают крепкий коэффициент 2.05, альтернативный вариант — ИТБ 2.5 гола «Локомотива» за 1.73. Сил накануне потратили немного, лететь никуда не пришлось. Похоже, Якуба Коваржа ждут долгие 60 минут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Автомобилист» 12 ноября 2020 года

«Локомотив» очень хорош: 12 побед в 13 последних матчах. Единственное поражение состоялось как раз в Екатеринбурге. Смотрелись заметно лучше, но Якуб Коварж тащил всё. Ярославцы накануне размялись на «Барысе», а уральцы по-прежнему не могут рассчитывать на Павла Дацюка. Думается, хозяева доведут до конца то, что не получилось две недели назад.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.05.