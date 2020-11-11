«Динамо» — «Северсталь». Прогноз: Разин испортит настроение Крикунову, Шипачёву и Ерёменко

Череповчане всего один раз в сезоне проиграли два матча подряд.

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.55, успех «Северстали» идёт за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь» 12 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» 12 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.75. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь» Череповец (12.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

Нидерланды — Испания. Прогноз: без Фати ловить в Амстердаме нечего, Промес и Депай затащат Испанцам эта игра не нужна, а вот Франку де Буру победа поможет снизить давление.

За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Почти все остальные вернулись 10 ноября. На четверг запланировано сразу девять поединков, есть и очень интересные. В Москве «Динамо» сразится с «Северсталью», начало — в 19:30 мск.

Бело-голубые впервые за полтора месяца одержали две победы подряд, закрепившись в зоне плей-офф. До паузы на Евротур они по делу обыграли ЦСКА (4:3), а накануне дотерпели с «Витязем» (2:1). В первую очередь порадовали в меньшинстве, за четыре попытки соперник ничего не забил.

А в атаке всё решили лидеры: два очка набрал Михал Чайковски, также отметились Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Теэму Пулккинен и Юусо Хиетанен. А главным героем стал Александр Ерёменко. Опытный вратарь выручал много и со вкусом, без него проблем оказалось бы гораздо больше.

Германия — Чехия. Прогноз: упрямство Йоахима Лёва усложнит жизнь Вернеру, Кроосу и Нойеру Тренер немцев упорно игнорирует Томаса Мюллера, что сказывается на результатах.

Бело-голубые вскочили на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, хотя переоценивать этот факт не стоит. Отрыв от идущего девятым «Витязя» составляет всего три очка. Плотность запредельная, но две победы подряд внушают оптимизм. Москвичам пора уходить из борьбы за топ-8.

Собственно, «Северсталь» — прямой конкурент. Прямее не бывает. Она располагается на пятой строчке, отставая на один балл. То есть победитель займёт четвёртую позицию. Череповчане в полном порядке. Достаточно сказать, что при скромных финансовых возможностях они к середине ноября лишь однажды проиграли два раза подряд.

По уровню исполнителей бело-голубые имеют преимущество, зато гости отдыхали с 8 ноября. Кроме того, на скамейку наконец-то вернётся главный тренер Андрей Разин. Пожалуй, шансы динамовцев действительно выше, но коэффициент 1.55 на лобовую победу хозяев кажется чрезмерным.

Португалия — Андорра. Прогноз: Жота и Фелиш в порядке, Криштиану Роналду готов. Разгром! Лидер португальцев получил травму, но всё же приехал в расположение сборной.

Бело-голубые сейчас не в том состоянии, чтобы стабильно на классе убирать с пути организованных соперников. Благо что с «Северсталью» у них традиционно возникают трудности. Аж четыре поражения в пяти последних матчах. Правда, все — за пределами основного времени.

На наш взгляд, логичнее отталкиваться от аутсайдера. Брать ли Х2 за отличный коэффициент 2.48 — вопрос вкуса. Линия позволяет заиграть П2 с форой (+1.5) за 1.90. А мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола «Северстали» за 1.81 и ставкой «гости откроют счёт» за 2.70. Букмекеры слишком уж недооценивают «сталеваров».

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь» 12 ноября 2020 года

Шансы «Динамо» действительно выше, но букмекеры совсем сбрасывают с гостей со счетов. Они всего один раз за сезон проиграли два матча подряд, а на скамейку наконец-то вернётся Андрей Разин. Ну и главное — в пяти предыдущих очных встречах череповчане выиграли четыре раза. Возьмём ИТБ 1.5 гола «Северстали», оборона у бело-голубых по-прежнему не блещет.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Северстали» за 1.81.