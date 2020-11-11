Грузия — Македония. Прогноз: Лория, Пандев и Кверквелия знают, что могут войти в историю

12 ноября состоится матч финала квалификации Евро-2020 Грузия — Северная Македония, путь D. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Грузии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.79. Успех Северной Македонии оценён букмекерами коэффициентом 3.06. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 2.94.

Букмекерские коэффициенты на матч отбора ЧЕ-2020 Грузия — Северная Македония

Букмекеры считают, что матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 Грузия — Северная Македония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧЕ-2020 Грузия — Северная Македония (12.11.2020)

Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Сборные, не попавшие напрямую на чемпионат Европы — 2020, бьются за последние путёвки в стыках.

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Полуфиналы сыграли ещё в октябре, впереди финалы. 12 ноября, а именно в четверг, за право выступить на Евро-2020 сразятся сборная Грузии и сборная Северной Македонии. Путём жребия было определено, что играют команды на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси, начало – в 20:00 мск.



Грузины в полуфинале пути D играли со сборной Беларуси, тоже дома. Получилось выиграть с минимальным счётом благодаря голу Торнике Окриашвили с пенальти уже на седьмой минуте встречи. Победили хозяева по делу: они основательнее смотрелись в атаке, шесть из семи их ударов пришлись в створ. Белорусов выручал Егор Хаткевич.



Состав у Владимира Вайсса набирается приличный. Из серьёзных потерь можно выделить разве что полузащитника Отара Чакветадзе, который получил травму. Зато в расширенный список попали сразу пять представителей Российской Премьер-Лиги. Правда, есть проблема — игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия накануне подхватил коронавирус. А это ключевой исполнитель команды.

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Северная Македония в полуфинале играла дома со сборной Косово и победила со счётом 2:1. Тогда команды смотрелись плюс-минус сопоставимо, забили три мяча на двоих в первом тайме. Однако хозяева создали больше моментов. Хотя гости при этом владели мячом, но во многом без обострения.



У македонцев с составом проблем не наблюдается. Главный тренер команды Игор Ангелочки повезёт оптимальные связки. Легендарный Горан Пандев в обойме, а большинство остальных футболистов играют в видных европейских чемпионатах. Для Грузии этот матч также станет испытанием.



В 2020 году соперники успели встретиться целых два раза, в Лиге наций УЕФА. Они представляют вторую группу лиги C. Оба матча завершались ничьей 1:1, а счёт неизменно открывали грузины. То есть команды прекрасно знают друг друга, сюрпризы тут вряд ли случатся.

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На наш взгляд, в предстоящем поединке тоже не стоит ждать много голов. Этот матч невероятно важен как для одних, так и для других, а по уровню исполнителей соперники сопоставимы. Судьбу противостояния по большому счету будут решать нюансы.



Такие матчи, как правило, не про зрелищность, а про результат. Команды, скорее всего, в первую очередь будут думать о том, как не пропустить. Большими силами в атаку идти слишком рискованно. А потому мы бы проверили ставку тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.79. Тем более Хвича не сыграет.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 Грузия — Северная Македония 12 ноября 2020

На кону путёвка на Евро-2020, выход на крупный турнир станет историческим достижением для обеих команд. Подобные матчи, как правило, не про зрелищность, а про результат. Ждать много голов едва ли стоит, скорее всего, мы увидим много единоборств и достаточно вязкий футбол. Составы у обеих сборных оптимальные, каждый будет караулить ошибки.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 1.79.