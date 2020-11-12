Бразилия — Венесуэла. Прогноз: Коутиньо зачахнет без Неймара, Рондон и Анхель выстрелят

14 ноября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Венесуэла. Начало — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Бразилии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех Венесуэлы оценён букмекерами коэффициентом 16.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Венесуэла

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Венесуэла получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Венесуэла (14.11.2020)

Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.

ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Хартикайнен и Амиров замучают Юханссона ЦСКА потерпел два поражения подряд. А тут ещё и визит набравших ход уфимцев.

Тут продолжается квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Два тура позади, приступаем к третьему. 14 ноября в Сан-Паулу сборная Бразилии сразится с Венесуэлой, начало — в 03:30 мск. Найти интригу тут сложно. Лучшая команда Южной Америки сразится с худшей. Достаточно сказать, что гости никогда не попадали на чемпионаты мира и ни разу не выигрывали медали на Кубках Америки.



Прошлую квалификацию ЧМ-2018 они завершили на последнем месте в зоне КОНМЕБОЛ, набрав жалкие 12 очков в 18 поединках. Известных футболистов практически нет: выступавший за «Анжи» Джон Чансельор, Уилкер Анхель из «Ахмата», полузащитник «Торино» Томас Ринкон. И всё же хорошая новость имеется.

Молдавия — Россия. Прогноз: Черчесов без Дзюбы и Марио Фернандеса — деньги на ветер Сборная России осталась без Дзюбы, Фернандеса и Шунина. Кому-то придётся выйти на первый план.

В команду вернётся Хосе Саломон Рондон. Экс-форвард «Зенита» и «Рубина» пропустил октябрьские матчи, поскольку китайский «Далянь Ифан» просто его не отпустил, так как у футболиста могли возникнуть проблемы с обратным пересечением границы из-за коронавируса.



Без Рондона Венесуэла потерпела два поражения с общим счётом 0:4 — 0:3 от Колумбии и 0:1 от Парагвая. И привычно расположилась на дне турнирной таблицы вместе с Боливией. Бразильцы, напротив, пока идут без потерь. Шесть очков из шести возможных, тем же могут похвастать только аргентинцы.



«Селесао» разгромили Боливию (5:0), после чего пришлось повозиться с Перу (4:2). Уступали вплоть до середины второго тайма, решающие мячи забили только в концовке. Хет-трик оформил Неймар (дважды реализовал пенальти). И вот тут начинаются проблемы — форвард «ПСЖ» точно не сыграет из-за травмы.

«Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз: Ткачёв, Паскуале и Коршков отомстят Коваржу За последние пять недель ярославцы проиграли всего один раз. В Екатеринбурге.

Также не будет Каземиро, который подхватил коронавирус. Всё это повышает шансы гостей избежать разгрома. Мы бы выбирали между П2 с форой (+2) за 1.97 и тоталом меньше 3.5 мяча за 1.66. Достаточно взглянуть на статистику очных встреч. В шести последних случаях фаворит ни разу не добился разгрома и трижды потерял очки.



Венесуэла застегнётся на все пуговицы и усядется в собственной штрафной, а Неймар с умением накрутить двух-трёх защитников на носовом платке бесценен против низкого оборонительного блока. На наш взгляд, больше двух мячей гости тут не пропустят.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Венесуэла 14 ноября 2020 года

Бразилия гораздо сильнее, но обойдётся без Неймара и Каземиро, а это два ключевых исполнителя. У Венесуэлы добавился Хосе Саломон Рондон, в октябре китайский клуб не отпустил его в расположение сборной. В шести предыдущих очных встречах «селесао» допустили три осечки и ни разу не громили аутсайдера. Возьмём П2 с форой (+2) за 1.97.



Ставка: победа Венесуэлы с форой (+2) за 1.97.