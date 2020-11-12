Молдавия – Россия, Сербия — Шотландия и другие матчи. На что ставить 12 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 12 ноября.
На что ставить в футболе 12 ноября
Сборная России проведёт товарищеский матч в Кишиневе против команды Молдавии. Ждём экспериментов и дебютов от тренерского штаба, игра начнётся в 20:00 мск.
Но главные матчи сегодня – 4 стыковые игры за право поехать на Евро-2020. Это финалы, победитель получит всё. Грузия примет Северную Македонию, Венгрия сыграет с Исландией, Сербия с Шотландией, а Северная Ирландия – со Словакией. Это будут настоящие битвы!
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 12 ноября
В КХЛ сразу 8 игр. Выделяем встречу в Москве, где ЦСКА примет «Салават Юлаев», а также игру «Локомотив» — «Автомобилист».
На что ещё ставить 12 ноября
В баскетбольной Евролиге ЦСКА сыграет с «Басконией». Кроме того, интереснейшая встреча в Барселоне, где местный клуб примет «Фенербахче». Прекрасное зрелище для баскетбольных гурманов.
В волейбольной Лиге чемпионов последнюю путёвку в групповой раунд разыграют румынская «Аркада» и польский «Ястшембски».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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