Молдавия – Россия, Сербия — Шотландия и другие матчи. На что ставить 12 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 12 ноября.

На что ставить в футболе 12 ноября

Сборная России проведёт товарищеский матч в Кишиневе против команды Молдавии. Ждём экспериментов и дебютов от тренерского штаба, игра начнётся в 20:00 мск.



Но главные матчи сегодня – 4 стыковые игры за право поехать на Евро-2020. Это финалы, победитель получит всё. Грузия примет Северную Македонию, Венгрия сыграет с Исландией, Сербия с Шотландией, а Северная Ирландия – со Словакией. Это будут настоящие битвы!



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 12 ноября

В КХЛ сразу 8 игр. Выделяем встречу в Москве, где ЦСКА примет «Салават Юлаев», а также игру «Локомотив» — «Автомобилист».

На что ещё ставить 12 ноября

В баскетбольной Евролиге ЦСКА сыграет с «Басконией». Кроме того, интереснейшая встреча в Барселоне, где местный клуб примет «Фенербахче». Прекрасное зрелище для баскетбольных гурманов.



В волейбольной Лиге чемпионов последнюю путёвку в групповой раунд разыграют румынская «Аркада» и польский «Ястшембски».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!