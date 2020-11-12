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Ставки на спорт сегодня, 12 ноября, прогнозы на футбол, расписание матчей

Ставки на спорт сегодня
Пётр Кондаков
Молдавия – Россия, Сербия — Шотландия и другие матчи. На что ставить 12 ноября
Четыре путёвки на Евро-2020 обретут обладателей. А ещё сыграет сборная России.
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Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 12 ноября.

На что ставить в футболе 12 ноября

Сборная России проведёт товарищеский матч в Кишиневе против команды Молдавии. Ждём экспериментов и дебютов от тренерского штаба, игра начнётся в 20:00 мск.

Но главные матчи сегодня – 4 стыковые игры за право поехать на Евро-2020. Это финалы, победитель получит всё. Грузия примет Северную Македонию, Венгрия сыграет с Исландией, Сербия с Шотландией, а Северная Ирландия – со Словакией. Это будут настоящие битвы!

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 12 ноября

В КХЛ сразу 8 игр. Выделяем встречу в Москве, где ЦСКА примет «Салават Юлаев», а также игру «Локомотив» — «Автомобилист».

На что ещё ставить 12 ноября

В баскетбольной Евролиге ЦСКА сыграет с «Басконией». Кроме того, интереснейшая встреча в Барселоне, где местный клуб примет «Фенербахче». Прекрасное зрелище для баскетбольных гурманов.

В волейбольной Лиге чемпионов последнюю путёвку в групповой раунд разыграют румынская «Аркада» и польский «Ястшембски».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: rfs.ru

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