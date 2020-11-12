«Амур» — «Динамо» Минск. Прогноз: Козун, Фурх и Спунер продолжат концерт в Хабаровске

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 2.12, успех «Динамо» идёт за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Динамо Мн» 13 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Динамо» Минск 13 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Динамо» Минск (13.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Почти все остальные вернулись 10 ноября. На пятницу запланированы два поединка. Наиболее ранний стартует в 12:00 мск в Хабаровске. «Амур» на «Платинум-Арене» сразится с минским «Динамо».

Хабаровчане довольно быстро выправили положение после кошмарного начала сезона. Пригласили прекрасно знакомого с реалиями Дальнего Востока Сергея Светлова, дождались возвращения лидеров с карантина, провернули несколько обменов. И за несколько недель вернулись в гонку за плей-офф.

Одержано несколько громких побед — 4:1 над «Йокеритом» и эпические 7:1 над «Ак Барсом». Понятно, что говорить о какой-то стабильности не приходится. Вслед за удачной серией, например, последовали три поражения в основное время кряду. В то же время прогресс очевиден, а это уже большое дело.

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Перед паузой «тигры» добыли две победы подряд, обе — нервные и волевые. С «Нефтехимиком» (3:1) пришлось много действовать в меньшинстве, однако спецбригады отработали здорово, а Марек Лангхамер часто выручал. В Нижнем Новгороде получили 0:2 после 12 минут, но показали характер.

Тренерский штаб не стал дёргаться и менять вратаря, полевые хоккеисты дождались ошибок соперника и реализовали их. Забили три шайбы кряду, упустили победу за 72 секунды до сирены, но в овертайме всё же добились своего (4:3 ОТ). Теперь они идут десятыми на Востоке, до замыкающих восьмёрку «Барыса» с «Торпедо» всего два балла. Правда, все конкуренты имеют несколько игр в запасе.

Минское «Динамо» накануне навело шороху в Новосибирске. Редко когда удаётся увидеть обратную замену вратаря на 11-й минуте. Однако «зубры» за это время умудрились забить пять раз и ничего не пропустить в ответ, установив рекорд скорострельности КХЛ. Понятно, что без везения тут не обошлось. Пять шайб после восьми бросков!

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«Снеговиков» определённо сбило быстрое удаление Йокипакки, которое гости реализовали за 16 секунд. Дальше хозяева натурально поплыли, но тут нужно похвалить клуб из Беларуси. Он почувствовал запах крови и продолжил ковать железо. Всё это на фоне отсутствия нескольких лидеров и главного тренера, Крэйг Вудкрофт подхватил коронавирус.

Понятно, что оставшееся время превратилось в тренировку, отыграть пять шайб за 50 минут ошеломлённая «Сибирь» не смогла. Победа позволила закрепиться в зоне плей-офф. Визит в Хабаровск — по умолчанию удовольствие ниже среднего, но силы накануне удалось сэкономить, а столь яркий успех непременно добавит куража.

Даже удивительно, что букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество. «Амур» не выходил на лёд с 1 ноября, простой серьёзный. И самое главное — стабильности у хозяев по-прежнему нет. А «зубры» в трёх из четырёх предыдущих очных встреч забивали по три шайбы.

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В общем, мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.34 и ИТБ 2 гола «Динамо» за 1.71. Атака у гостей в полном порядке, так что перекос в линии кажется не совсем адекватным.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» Минск 13 ноября 2020 года

«Амур» вернулся в борьбу за зону плей-офф, но по-прежнему отличается нестабильностью. За победной серией тут почти всегда следует череда неудач. Да и простой в 12 дней рискует сказаться. Минчане накануне выдали концерт в Новосибирске, забив пять голов за неполные 11 минут. Силы поберегли, эмоциями зарядились. Думается, свои две-три шайбы гости оформят.

Ставка: ИТБ 2 гола «Динамо» за 1.71.