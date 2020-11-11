Венгрия — Исландия. Прогноз: соперник сборной России и игроки ЦСКА зажгут в Будапеште

12 ноября состоится матч финала квалификации Евро-2020 Венгрия — Исландия, путь A. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Венгрии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех Исландии оценён в 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧЕ-2020 Венгрия — Исландия 12 ноября

Букмекеры считают, что матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 Венгрия — Исландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча квалификации Евро-2020 Венгрия — Исландия (12.11.2020)

Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Сборные, не попавшие напрямую на чемпионат Европы — 2020, бьются за последние путёвки в стыках.

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Полуфиналы сыграли ещё в октябре, впереди финалы. 12 ноября, а именно в четверг, за право выступить на Евро-2020 сразятся сборная Венгрии и сборная Исландии. Путём жребия было определено, что играют команды на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, начало – в 22:45 мск.



Венгры в полуфинальном поединке гостили у крепкой сборной Болгарии и уверенно победили со счётом 3:1. В целом соперники играли на равных, но гости, в отличие от хозяев, сумели реализовать свои моменты. Несколько раз гостей выручал Петер Гулачи.



В этот раз основной вратарь немецкого «РБ Лейпциг» тоже в строю. Также ожидается возвращение одного из лидеров австрийского «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи, показавшему себя в Лиге чемпионов. Он благополучно прибыл в расположение сборной на фоне слухов об интереса ряда европейских клубов.

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Однако сам главный тренер Марко Росси, как сообщает официальный сайт Федерации футбола Венгрии, присутствовать на скамейке не сможет. Совсем недавно стало известно, что он сдал положительные тесты на COVID-19, а потому был изолирован от игроков и персонала. Без наставника у венгров вполне могут возникнуть проблемы.



Исландия в полуфинале дома справилась со сборной Румынии (2:1). Уже на 34-й минуте Гилфи Тор Сигурдссон оформил дубль, что обеспечило хозяевам комфортное преимущество. За всю игру румыны нанесли всего один удар в створ, да и тот с пенальти.

На наш взгляд, тут стоит ждать голов в обе стороны. Дополнительной мотивации командам искать не придётся, на кону выход путёвка на Евро-2020. Да и в атаке в последнее время и те, и другие были продуктивны. А вот в обороне не блистали.

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Сборная Венгрии оформила семь голов в пяти последних играх, а забить не смогла только в ворота России. Исландцы же дважды разочаровывали Бельгию и уверенно прошли Румынию. Так что мы бы проверили «обе забьют» за коэффициент 2.06.

Составы обеих команд близки к оптимальным. У исландцев на месте Гилфи Тор Сигурдссон, футболисты ЦСКА Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон, опытный Финнбогасон из «Аугсбурга». Венгры прекрасно умеют контратаковать и выжимают максимум из стандартных положений. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 Венгрия — Исландия 12 ноября 2020 года

Венгрия и Исландия в последних своих играх были достаточно плодотворны в атаке. Забивали не так много, зато стабильно: один-два гола за 90 минут. А в предстоящем поединке дополнительной мотивации искать не приходится. Ждёт как минимум по голу от каждой стороны. Дело в том, что в обороне соперники ошибаются довольно часто.



Ставка: обе забьют за 2.06.