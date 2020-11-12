Молдавия — Россия. Прогноз на матч: Сафонов триумфально дебютирует, Соболев заменит Дзюбу

12 ноября состоится товарищеский матч Молдавия — Россия. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех Молдавии оценён букмекерами коэффициентом 19.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.45.

Букмекерские коэффициенты на матч Молдавия — Россия 12 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Молдавия — Россия 12 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50. На гол в первые 15 минут дают 3.10.

Анализ и прогноз товарищеского матча Молдавия — Россия (12.11.2020)

Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. 12 ноября сборная России наведается в Кишинёв, где сразится с Молдавией. Начало запланировано на 20:00 мск.

Грузия — Македония. Прогноз: Лория, Пандев и Кверквелия знают, что могут войти в историю На кону путёвка на Евро-2020. О голах можно забыть.

Сборная России осталась без Артёма Дзюбы, Марио Фернандеса и Антона Шунина, накануне к ним добавились Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой, которые сдали подозрительные тесты на коронавирус. На замену вызвали только Фёдора Чалова, находившегося в расположении молодёжки.



Разница в уровне исполнителей солидная. Молдавия занимает лишь 175-е место в рейтинге ФИФА и слабо выступает даже в дивизионе С Лиги наций. Достаточно сказать, что в четырёх турах она набрала только одно очко при одном забитом мяче. Хотя соперники, мягко говоря, не самые страшные — Словения, Греция и Косово.



Вот тут и начинается самое интересное. Антон Шунин в 2020 году утвердился в статусе первого номера, однако теперь его не будет. Опытный Сослан Джанаев был вызван на замену голкиперу «Динамо». На таком фоне логично предположить, что сейчас он рассматривается в качестве третьего вратаря.

Молдавия — Россия. Прогноз: Черчесов без Дзюбы и Марио Фернандеса — деньги на ветер Сборная России осталась без Дзюбы, Фернандеса и Шунина. Кому-то придётся выйти на первый план.

Остаются двое — Маринато Гильерме и Матвей Сафонов. Первый, ясное дело, опытнее, но сейчас практически идеальный момент для дебюта 21-летнего голкипера. Тот дорос до статуса одного из лучших вратарей РПЛ и помог молодёжной сборной пробиться на чемпионат Европы — 2021.



Атакующий потенциал у молдаван откровенно слабый. Один гол в четырёх матчах Лиги наций, четыре — в 10 встречах квалификации Евро-2020. Тут есть, скажем, опытный полузащитник «Кальяри» Артур Ионицэ и выступающий за «Уфу» Кэтэлин Карп, но этого не хватает даже для команд уровня Албании и Андорры. Которые, конечно, россиянам уступают.



То есть работы у вратаря почти наверняка окажется немного, с мячом он будет встречаться редко. Навыки Гильерме быстро ввести мяч в игру не пригодятся, а на «ленточке» Сафонов как минимум не хуже. В общем, вырисовывается соблазн довериться Матвею хотя бы в ничего не значащем матче. Для начала. Шансы начать с «сухаря» высокие.

«Динамо» — «Северсталь». Прогноз: Разин испортит настроение Крикунову, Шипачёву и Ерёменко Череповчане всего один раз в сезоне проиграли два матча подряд.

Потому ждём, что Сафонов сыграет как минимум один тайм. Георгия Джикия вернулся, Фёдор Кудряшов здорово отработал в центре обороны в октябре. Можно не мудрить и взять ставку «хозяева не забьют» за скромный коэффициент 1.63. Вариант посмелее — П2 всухую за 1.80.



Также проверим гол Александра Соболева за 2.10. Логика простая: Артём Дзюба вляпался в историю со скандальным видео и не получил вызова от тренерского штаба, а перестраивать атакующую модель просто некогда. Да и сам Черчесов всегда отличался тягой к дисциплине и простоте.

Из всех доступных вариантов наиболее очевидный — заменить Дзюбу на мощного форварда «Спартака». Антон Заболотный выбыл из-за коронавируса, Фёдор Чалов тяготеет к игре в оттяжке и доверием Черчесова не пользуется.

ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Хартикайнен и Амиров замучают Юханссона ЦСКА потерпел два поражения подряд. А тут ещё и визит набравших ход уфимцев.

Ротация состава вполне вероятна, но именно в центре нападения должен выйти тот, кого тренеры видят основным в грядущих матчах Лиги наций. Ведь это единственный шанс проверить наработки в боевых условиях. Думается, Соболев получит около часа. С учётом слабого соперника, этого вполне может хватить для гола.

Прогноз и ставки на контрольный матч Молдавия — Россия 12 ноября 2020 года

Сборная России осталась без Артёма Дзюбы. Менять атакующую модель просто некогда, самый простой вариант — заменить форварда «Зенита» на статного Соболева. Тот неплохо провёл последние матчи в «Спартаке» и умеет цепляться за верховые мячи, да и в подыгрыше полезен. Думается, Черчесов предоставит ему как минимум час, чтобы проверить наработки перед решающими встречами в Лиге наций. Соперник скромный, а потому этого времени вполне может хватить для гола.



Ставка №1: победа сборной России всухую за 1.80.



Ставка №2: гол Александра Соболева за 2.10.