Сербия — Шотландия. Прогноз: Тадич и Митрович выйдут на Евро-2020? Мактоминай не согласен

12 ноября состоится матч финала квалификации Евро-2020 Сербия — Шотландия, путь C. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Сербии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех Шотландии оценён букмекерами в 6.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.
Букмекерские коэффициенты на матч квалификации Евро-2020 Сербия — Шотландия
Букмекеры считают, что матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 Сербия — Шотландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.
Анализ и прогноз матча квалификации Евро-2020 Сербия — Шотландия (12.11.2020)
Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Сборные, не попавшие напрямую на чемпионат Европы-2020, бьются за последние путёвки в стыках.
Полуфиналы сыграли ещё в октябре, впереди финалы. 12 ноября, а именно в четверг, за право выступить на Евро-2020 сразятся сборная Сербии и сборная Шотландии. Путём жребия было определено, что сыграют команды на стадионе «Райко Митич» в Белграде, начало – в 22:45 мск.
С результатами у сербов в последнее время не клеится. За пять последних игр они сумели добыть всего одну победу при двух ничьих и двух поражениях. В третьей группе лиги В в Лиге наций УЕФА, где также играет сборная России, после четырёх туров команда занимает последнее место.
Единственная победа пришлась как раз на матч полуфинала квалификации Евро-2020 против сборной Норвегии. Тогда Сербия отработала все 120 минут и заслуженно прошла дальше. Во многом благодаря Сергею Милинковичу-Савичу. Игрок итальянского «Лацио» вышел на замену и оформил дубль.
Сборная Шотландии в полуфинале принимала сборную Израиля. И в основное, и в дополнительно время поединка голов забито не было. В целом, закономерно: на двоих команды нанесли 29 ударов по воротам, но в створ попали только раз. Пришлось исполнять послематчевую серию пенальти, где шотландцы, собственно, и оказались точнее.
Шотландцы на данный момент показывают довольно качественный футбол. После четырёх туров в своей группе в Лиге наций они лидируют, набрав 10 очков из 12 возможных. При этом последнее поражение состоялось чуть больше года назад, в матче со сборной России во время отбора к Евро-2020 (0:4).
Затем Шотландия успела провести восемь игр, в которых одержала шесть побед в основное время. Сербы такой серией едва ли могут похвастаться. Так что вполне можно подумать над П2 с форой (+1) за коэффициент 1.74, баланса и надёжности в обороне фавориту определённо не хватает.
Также, на наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.83 на гол шотландцев несколько завышен. С обороной у сборной Сербии сейчас проблемы, семь пропущенных мячей за пять игр. Команда же Стива Кларка не отличается разнообразием, зато забивает регулярно.
Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 Сербия — Шотландия 12 ноября 2020 года
Сборная Сербии находится не в лучшей форме, за пять последних игр у неё лишь одна победа и семь пропущенных мячей. Шотландцы же добыли шесть побед в восьми последних играх, да и забивают они регулярно. Сербов ждёт серьёзное сопротивление. Бойцовских качеств и характера гостям не занимать.
Ставка: Шотландия забьет за 1.83.
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