Боливия — Эквадор. Прогноз: нет Нобоа — не беда. Эннер Валенсия справится в одиночку

12 ноября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Боливия — Эквадор. Начало — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Эквадора в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех Боливии оценён букмекерами коэффициентом 3.74. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Боливия — Эквадор 12 ноября
Букмекеры не уверены, что матч Боливия — Эквадор получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Боливия — Эквадор (12.11.2020)
Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.
Тут продолжается квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.
Два тура позади, приступаем к третьему. В Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» сборная Боливии примет сборную Эквадора и попытается исправить текущее положение. Старт отборочного турнира у боливийцев, мягко говоря, не задался. Хотя для одной из слабейших команд КОНМЕБОЛ это привычная картина.
В первом туре они с треском провалили выезд в Бразилию, проиграв с кошмарным счётом 0:5. Бразильцы были лучше во всём: нанесли 20 ударов, подали восемь угловых и владели мячом 70% времени. Гости за все 90 минут пробили только три раза и разыграли два корнера, гордиться явно нечем.
Во втором матче сборная Боливии играла с Аргентиной дома и тоже проиграла (1:2). Но на этот раз пошло веселее. Хозяева открыли счёт на 24-й минуте, а в итоге даже больше владели мячом. Впрочем, аргентинцы при всех своих проблемах с атакой сумели добыть волевую победу.
Эквадор стартовал удачнее, добыв три из шести возможных очков. Сейчас у команды пятое место в таблице, но делать выводы бессмысленно, поскольку всё только начинается. В первом туре она тоже пострадала от рук Аргентины (0:1), хотя по моментам тогда логичнее смотрелась бы нулевая ничья. Единственный мяч с пенальти забил Лионель Месси.
Зато пару дней спустя эквадорцы не оставили ни единого шанса крепкой сборной Уругвая, выиграв на своём поле со счётом 4:2. Результат сомнений не вызывает, здесь трёхкратное преимущество хозяев по ударам и шестикратное по угловым. Уругвайцы, конечно, тоже старались, но ничем, кроме двух реализованных пенальти в концовке встречи, отметиться не смогли.
Любопытно, но в матче с аргентинцами сборная Эквадора тоже пропустила с одиннадцатиметрового. Выходит, что с игры оборона эквадорцев пока ещё не пропускала, вскрыть её скромным боливийцам будет трудно.
Подопечные Густаво Альфаро банально выше классом. Дело в том, что сборная Эквадора в своих восьми предыдущих поединках одержала четыре победы и скатала одну ничью. Два поражения пришлись на Аргентину, а ещё одно – на Колумбию. Боливия же за три последних года победила только один раз, а проиграла – 11.
При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой Эквадорцев за коэффициент 1.98. Статистика личных встреч не против. Здесь у боливийцев одна победа в девяти случаях при шести поражениях. Ставка посмелее — П2 всухую, там коэффициент гораздо серьёзнее.
Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Боливия — Эквадор 12 ноября 2020 года
Эквадор постепенно движется вперёд, недавняя мощная победа над Уругваем тому подтверждение. У Боливии же, напротив, дела идут кошмарно – всего одна победа за три последних года. На наш взгляд, эквадорцы вполне могут взять три очка в предстоящем поединке. Боливия — исторически одна из двух худших команд зоны КОНМЕБОЛ.
Ставка: победа Эквадора за 1.98.
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