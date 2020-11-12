«Сибирь» — «Авангард». Прогноз: Сятери и Пуустинен извинятся за позорные 0:6 с минчанами

Если у хозяев есть самоуважение, они обязаны выложиться без остатка.

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Авангард». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Сибири» идёт за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 13 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 13 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Авангард» Омск (13.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Почти все остальные вернулись 10 ноября. На пятницу запланированы два поединка. Наиболее поздний стартует в 15:30 мск в Новосибирске, где «Сибирь» сразится с «Авангардом».

Хозяева накануне вляпались в историю, напрочь провалившись с минским «Динамо». Они довольно часто выдают неудачные отрезки после пауз на Евротур, в последние годы это наблюдалось сплошь и рядом. Но чтобы настолько плохо — такого ещё не было. 0:6 на своём льду.

Редко когда удаётся увидеть обратную замену вратаря до исхода 11-й минуты. Накануне такая возможность предоставилась: Харри Сятери получил 0:2 за 7,5 минуты и вернулся в ворота спустя 204 секунды. Антон Красоткин за это время пропустил три шайбы. А минское «Динамо» установило рекорд скорострельности КХЛ.

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Понятно, что где-то гостям повезло. Пять шайб после восьми первых бросков — такое на профессиональном уровне встречается крайне редко. Сбило раннее удаление новичка Юрки Йокипакки, «зубры» реализовали его за 16 секунд. Во втором периоде моменты имелись, но это слабое утешение.

Расклад формулируется максимально просто: если у «снеговиков» есть самоуважение и им действительно хочется извиниться перед болельщиками (на словах они это уже сделали), они обязаны выйти и показать максимум в следующем матче. Благо что соперник очень грозный. Зацепить очки с «Авангардом» после 0:6 с минчанами — это вызов.

Положение в турнирной таблице совсем печальное. 22 балла в 25 поединках, девятое место в Восточной конференции. Вроде бы до «Торпедо» и «Барыса» всего одно очко, да только у нижегородцев две игры в запасе, а у «барсов» — пять. Все остальные ушли далеко, зато сзади вовсю подпирает «Амур».

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Омичи накануне обыграли «Сочи» (3:2). Не без нервов, но по делу. Неудачную серию прервали, второе место на Востоке сохранили. Состав у гостей, конечно, покрепче. Однако в Новосибирске они традиционно чувствуют себя некомфортно. В пяти предыдущих встречах лишь одна победа в основное время при трёх поражениях.

Возникает соблазн сыграть от аутсайдера. П1 с нулевой форой за 2.49 — опасный вариант, а вот 1Х за 1.83 смотрится неплохо. Нам больше нравится ИТБ 2 гола «Сибири» за 1.81 и ставка «хозяева откроют счёт» за 2.13. Прижаться к воротам и надеяться на Сятери после 0:6 — явно не лучший вариант.

Думается, подопечные Николая Заварухина постараются сыграть агрессивно. Должок перед болельщиками надо закрывать, так что пару-тройку шайб они наверняка оформят.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 13 ноября 2020 года

«Сибирь» накануне умудрилась получить 0:6 на своём льду от минского «Динамо», изрядно шокировав болельщиков. Уже к исходу 11-й минуты клуб из Беларуси вёл с разницей в пять шайб. На такие провалы нужно отвечать, потому ждём от хозяев прогресса. Благо что с «Авангардом» в родных стенах они играют успешно: три победы и одно поражение за пределами основного времени в пяти последних случаях.

Ставка: ИТБ 2 гола «Сибири» за 1.81.