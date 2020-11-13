Германия — Украина. Прогноз: Шевченко, Ярмоленко и Малиновский удивят Нойера в Лейпциге

14 ноября состоится матч Лиги наций Германия — Украина. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех Украины оценён букмекерами коэффициентом 8.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Германия — Украина 14 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Германия — Украина 14 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79. На гол в первые 15 минут дают 2.70.

Анализ и прогноз матча Лиги наций УЕФА Германия — Украина (12.11.2020)

Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Товарищеские игры остались позади, приступаем к финишной прямой Лиги наций.

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14 ноября в Лейпциге сборная Германии сразится с Украиной. Немцы накануне там же одолели Чехию со счётом 1:0. Вышли чистым вторым составом, что вполне логично. Лидеры и так устали из-за плотного графика в клубах, а вот проверить в деле ближайший резерв не помешает.



Вот и проверили. Быстро открыли счёт, так и доиграли. Справедливости ради, моментов было достаточно. 13 попаданий в створ на двоих — это серьёзно. Однако вратари действовали здорово, а ещё в паре эпизодов атаке не хватило везения. На этом эксперименты закончены, дальше будет играть основа.



Правда, Йоахим Лёв по-прежнему не вызывает Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса. Но все сильнейшие из числа прибывших выйдут на поле. Ситуация в лиге А лихо закручена: сборная Швейцарии набрала два очка и находится на дне, у немцев и украинцев по шесть баллов, у Испании — семь.

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Следовательно сразу три команды сохраняют реальные шансы на первое место. Сборная Украины накануне проиграла Польше со счётом 0:2. Многое решила ошибка Андрея Лунина в концовке первого тайма: вратарь выбежал за пределы штрафной, ошибся и получил в пустые ворота. После перерыва хозяева забили ещё раз.



Справедливости ради, играли подопечные Андрея Шевченко достойно и свой гол определённо заслужили. Не срослось. В остальном расклад приятный: вылет из элитного дивизиона маловероятен, а состав приблизился к оптимальному. В октябре приходилось фактически играть резервом из-за вспышки коронавируса, сейчас потерь гораздо меньше.



Разумеется, по уровню исполнителей бундестим имеет преимущество, да и фактор своего поля нужно учитывать. В то же время Украина в октябре забила во всех трёх матчах. Строго по одному разу, но с учётом соперников это уже дорогого стоит. А защита у немцев по-прежнему не блещет. Зюле, Рюдигер и Гинтер в центре обороны стабильно допускают ошибки.

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Потому самый очевидный вариант — классические «обе забьют» за 1.79. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите 1Х + обе забьют за 1.99. Также можно проверить «гол в первые 23 минуты» за 1.91. В четырёх из пяти предыдущих матчах немцев счёт открывался к исходу 20-й минуты. Исключение — товарищеская игра с Турцией (3:3).

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Германия — Украина 14 ноября 2020 года

Сборная Украины наконец-то близка к оптимальному составу: в октябре из-за вспышки коронавируса пришлось играть фактически молодёжкой, теперь потерь куда меньше. Забивают подопечные Андрея Шевченко не так много, зато стабильно. А у немцев заметные проблемы в обороне и опорной зоне. Проверим быстрый гол. В четырёх из пяти предыдущих встреч сборной Германии счёт открывался к исходу 20-й минуты.



Ставка: гол в первые 23 минуты за 1.91.