Мага Исмаилов – Иван Штырков. Прогноз букмекеров: Лысый Хищник победит Уральского Халка

13 декабря на турнире АСА 115 между собой встретятся знаменитые Магомед Исмаилов по прозвищу Лысый Хищник и Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк. Бой пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и, возможно, на него даже пустят зрителей. Ориентировочное начало главного поединка турнира ACA 155 – не ранее 22:00 мск. Видеотрансляцию боя онлайн можно будет посмотреть, купив подписку на сайте ACA.

Анализ и прогноз боя Исмаилов – Штырков (12.11.2020)

Букмекеры считают фаворитом грядущего боя Магомеда Исмаилова. Поставить на победу Лысого Хищника можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на победу Ивана Штыркова предлагают за 3.05 (30%).

Для 34-летнего Исмаилова 2020 год пока самый удачный в карьере. Громкая победа над Александром Емельяненко добавила ему авторитета. Лысый Хищник не побоялся перейти в более тяжелую весовую категорию ради этого боя, а затем просто разорвал оппонента, несмотря на большую разницу в габаритах. В 18 боях у Исмаилова 14 побед и 1 ничья. А проигрывал он в последний раз еще в 2014 году. Тогда Мага уступил Ксавьеру Фупа-Покаму раздельным решением.

Что до Штыркова, то это очень популярный боец в российских промоушнах. В 2019 году Иван должен был дебютировать в UFC, но провалил допинг-тест. На его счету есть победы над такими известными бойцами, как Антониу Силва и Фабио Мальдонадо. В 19 боях у Уральского Халка 17 побед и 1 ничья. Единственное поражение случилось в декабре 2019 года. Штыркова победил удушающим японец Ясубей Эномото.

Букмекеры пока не определились в своем прогнозе на длительность боя. Поставить на то, что будет больше 2 раундов, можно за 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что все завершится до 3-го раунда. Кстати, поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.

По стилю этот поединок должен быть похож на бой Исмаилова против Александра Емельяненко. Магомед более подвижный и обладает прекрасными борцовскими навыками. Штырков же должен сделать ставку на свои габариты, физическую силу и мощный удар. С Емельяненко у Исмаилова получилось все быстро и зрелищно, но, в отличие от Александра, Уральский Халк наверняка будет куда лучше готов. Об этом, в частности, в своем прогнозе говорил Александр Шлеменко.

«Буду болеть за Ивана и поддерживать его в этом бою. Думаю, что Мага не сильно расстроится. Не вижу пропасти в классе между ними. Не скажу, что Мага супер высокого класса боец. Любой боец может проиграть любому бойцу, все зависит от подготовки. У Вани есть преимущество — габариты. У Маги преимущество в скорости. Почему-то многие думают, что Мага будет лучше дышать, чем Иван. Бой до конца точно не дойдет, если будет пять раундов. Думаю, что Ваня все сделает в этом бою нормально. Уверен, что Иван точно будет лучше готов, чем Александр Емельяненко», — подчеркнул Шлеменко.

А вот президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в перспективах Штыркова сомневается, он согласен с букмекерами, отдающими явное преимущество Магомеду Исмаилову. Он довольно четко все расписал, кажется, именно так мыслили аналитики, готовившие коэффициенты на бой в букмекерских конторах.

«Я думаю, что Штырков в бою с Магой будет выглядеть лучше, чем Емельяненко. Штырков проиграет все три раунда, но все равно будет более конкурентным, просто потому, что, во-первых, бой в его весе, во-вторых, он реально неплохо борется и в целом в борьбе разбирается, и он не пробитый. В целом мне кажется, что бой будет симпатичным. Как бы и выиграть Штыркову нечем, но в то же время грушей для битья он не будет. Люди, которые бой посмотрят, его качеством не разочаруются», — сказал Гаджиев.

Сами же бойцы пока обходятся без особого трэштока. Исмаилов «пожалел» соперника, оставив сообщение в соцсети «Попал ты, Ваня». Что до Штыркова, то его комментарий по ближайшему бою и вовсе можно назвать скучным.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь все официально – готовимся к декабрю», — сказал он.

А какую ставку на бой Исмаилов – Штырков сделаете вы? Делитесь своими прогнозами в комментариях.