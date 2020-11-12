Колумбия — Уругвай. Прогноз: Хамес Родригес, Суарес и Кавани накажут скучных букмекеров

13 ноября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Колумбия — Уругвай. Начало — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Колумбии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех Уругвая оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Колумбия — Уругвай 13 ноября

Букмекеры считают, что матч Колумбия — Уругвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Колумбия — Уругвай (13.11.2020)

Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.

Чили — Перу. Прогноз: Фарфан не помешает Видалю и Алексису Санчесу оттолкнуться от дна Обе команды в двух стартовых турах набрали по одному очку.

Тут продолжается квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Два тура позади, приступаем к третьему. В Барранкилье на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» сборная Колумбии примет сборную Уругвая, начало игры – в 23:30 мск. Соперники уже успели набрать первые очки за два тура и теперь попробуют развить успех.



Колумбийская команда является одной из лучших в Южной Америке, а в рейтинге ФИФА по состоянию на 22 октября 2020 года вовсе удерживает десятую позицию. И стабильно выходит в плей-офф мундиалей. На чемпионате мира в России, например, уступила в 1/8 финала опытным англичанам только в серии послематчевых пенальти.

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Своё высокое положение колумбийцы продолжают оправдывать и сейчас. Например, в двух стартовых турах квалификации ЧМ-2022 они набрали четыре из шести возможных очков, причём соперники тут были довольно серьёзные: в первом случае получилось разгромить Венесуэлу, а во втором скатать ничью с Чили.



В этих двух матчах сборная Колумбии умудрилась забить сразу пять голов, то есть с результативностью у неё проблем никаких нет. Состав у команды Карлуша Куэйруша вновь готовится звёздный, а потому вполне можно снова ожидать от него яркого футбола.



Парочка Дувана Сапаты и Луиса Мурьеля тащат итальянскую «Аталанту» в Серии А и Лиге чемпионов, а Хамес Родригес начал новую жизнь в английском «Эвертоне» и уже успел стать там лидером. Не стоит забывать и о вызове полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, который снова может составить компанию Хефферсону Лерма в центре полузащиты.

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Однако ответа у сборной Уругвая просто не может не найтись. Она набрала только три из шести возможных очков, а потому наверняка будет играть на победу. В первых двух турах обыграли чилийцев (2:1), но уступили эквадорцам (2:4). Как видно, некогда бетонная оборона пока сбоит, зато в обоих случаях непременно забивали по два гола.



Главный тренер Оскар Табарес сможет рассчитывать на большинство лидеров. Ожидается появление Диего Година в обороне, а Луиса Суареса – в атаке. Также в расположение уругвайской сборной прибыл Эдисон Кавани, который не так давно открыл счёт своим голам в «Манчестер Юнайтед».



На наш взгляд, в предстоящем поединке вполне можно подумать над голами в обе стороны. Букмекеры дают на такой вариант на удивление крепкий коэффициент 1.97, а статистика последних матчей команд вполне не против. В двух стартовых турах отборочного турнира к ЧМ-2022 Колумбия и Уругвай на двоих забили девять мячей, а пропустили семь. Есть все основания ждать яркой игры.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Колумбия — Уругвай 13 ноября 2020 года

Пожалуй, один из самых интересных поединков квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке за ноябрь. Колумбия и Уругвай являются одними из сильнейших представителей КОНМЕБОЛ, здесь достаточно ярких футболистов из топ-5 европейских лиг. Сейчас же у них и с составами плюс-минус порядок и форма хорошая. Ждём голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.97.