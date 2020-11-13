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Ставки на спорт сегодня, 13 ноября, прогнозы на спорт, расписание матчей

Ставки на спорт сегодня, 13 ноября
Пётр Кондаков
Венгрия U21 – Россия U21, «Сибирь» — «Авангард» и другие матчи. На что ставить 13 ноября
Пустой день между матчами сборных.
Ставки / Прогнозы 0

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 13 ноября.

На что ставить в футболе 13 ноября

Между окном для товарищеских матчей и играми Лиги наций сборные команды берут небольшую передышку. Сегодня в мире лишь несколько товарищеских матчей. В частности, молодёжная сборная России сыграет против сверстников из Венгрии.

Кроме того, пройдут игры квалификации Кубка Африки. Там тоже есть из чего выбирать. Например, Нигерия сыграет со сборной Сьерра-Леоне, Тунис с Танзанией, а ЮАР – с командой Сан-Томе и Принсипи.

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 13 ноября

В КХЛ 2 матча. Сначала можно посмотреть матч «Амура» против минских динамовцев, а потом переключиться на игру «Сибири» и «Авангарда». Ещё играют сегодня в ВХЛ, чемпионатах Финляндии и Чехии.

На что ещё ставить 13 ноября

В баскетбольной Евролиге «Зенит» сыграет на выезде против французского «Асвела». Важная игра для питерцев – соперник им явно по зубам. Должны были играть и «Химки», но «Милан» столкнулся с коронавирусом и сел на карантин.

В женской волейбольной Суперлиге сыграют краснодарское «Динамо» и нижегородская «Спарта».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

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