Венгрия U21 – Россия U21, «Сибирь» — «Авангард» и другие матчи. На что ставить 13 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 13 ноября.
На что ставить в футболе 13 ноября
Между окном для товарищеских матчей и играми Лиги наций сборные команды берут небольшую передышку. Сегодня в мире лишь несколько товарищеских матчей. В частности, молодёжная сборная России сыграет против сверстников из Венгрии.
Кроме того, пройдут игры квалификации Кубка Африки. Там тоже есть из чего выбирать. Например, Нигерия сыграет со сборной Сьерра-Леоне, Тунис с Танзанией, а ЮАР – с командой Сан-Томе и Принсипи.
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 13 ноября
В КХЛ 2 матча. Сначала можно посмотреть матч «Амура» против минских динамовцев, а потом переключиться на игру «Сибири» и «Авангарда». Ещё играют сегодня в ВХЛ, чемпионатах Финляндии и Чехии.
На что ещё ставить 13 ноября
В баскетбольной Евролиге «Зенит» сыграет на выезде против французского «Асвела». Важная игра для питерцев – соперник им явно по зубам. Должны были играть и «Химки», но «Милан» столкнулся с коронавирусом и сел на карантин.
В женской волейбольной Суперлиге сыграют краснодарское «Динамо» и нижегородская «Спарта».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
- 13 ноября 2020
-
08:30
-
08:00
-
07:21
- 12 ноября 2020
-
23:56
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00