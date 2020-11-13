«Динамо» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунду и Яшкину не хватит часа в главном матче дня

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.27, успех «Салавата» идёт за 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Салават Юлаев» 14 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» 14 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» Уфа (14.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Почти все остальные вернулись 10 ноября. На субботу, 14 ноября, запланированы сразу семь матчей. Самый ранний стартует в 16:30 мск в Москве, «Динамо» сразится с «Салаватом Юлаевым».

Соперники накануне проиграли. К уфимцам особых вопросов нет. Они встречались на выезде с ЦСКА, который был крайне зол после двух поражений в дерби подряд (3:5). Оставались в седле два с половиной периода, после чего пропустили две шайбы. Итог справедлив — местами смотрелись симпатично, но спецбригады подвели.

Павел Коледов снова забил в свои ворота, аж трижды пропустили в меньшинстве. Справедливости ради, парочку удалений судьи вполне могли не выписывать. Однако трудно цепляться за очки с красно-синими, получая три шайбы с четырёх малых штрафов. А вот зелёные не реализовали лишнего, когда Павел Карнаухов получил «5+20».

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Тем временем «Динамо» допустило осечку на своём льду с «Северсталью» (2:3 Б). Здорово смотрелись в дебюте, но забили только один раз, а дальше игра выравнялась. Моменты имелись у обеих сторон примерно в равных пропорциях, часто выручали вратари. А по буллитам череповчане уже в который раз оказались сильнее. Кирилл Адамчук использовал решающую попытку в стиле Никиты Кучерова.

Бело-голубые всё ещё находятся на четвёртой строчке Западной конференции, хотя это условность. Даже замыкающий восьмёрку «Спартак» отстаёт всего на два балла. А за пределами топ-8 есть обожающий уходить на карантины «Йокерит» с огромным количеством игр в запасе.

«Салават Юлаев» тоже не может быть доволен собой. Второе поражение подряд опустило на шестую позицию Востока. Плотность очень высокая, лидеры рядом. Вот только с такой нестабильностью будет крайне сложно подняться выше, а ведь позади уже 2,5 месяца сезона. Надо добавлять.

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Соперники стоят друг друга. Отличные ведущие звенья, проблемы в обороне. Бригада вратарей у Уфы сильнее, но и защитники ошибаются почаще. Три из пяти предыдущих очных встреч уходили в дополнительное время. Вполне можно проверить лобовую ничью за 4.45.

Альтернатива — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.79. В восьми предыдущих поединках забивалось не менее четырёх голов. «Динамо» свои две-три шайбы стабильно находит, «СЮ» по умолчанию готов к открытому хоккею. Думается, по два гола в обе стороны мы увидим.

Шансы хозяев видятся чуть выше из-за фактора своего льда. В семи последних поединках с зелёными в родных стенах они остались без очков лишь однажды. Серьёзный показатель.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» 14 ноября 2020 года

Соперники близки по уровню исполнителей и текущему состоянию. Нестабильны, имеют отличные первые звенья и часто ошибаются в обороне. Вратари у «Салавата Юлаева» надёжнее, зато за «Динамо» свой лёд. Рискнём проверить ничью за 4.45, коэффициент кажется слишком высоким. На наш взгляд, он должен находиться в районе 3.80-3.90. Три из пяти предыдущих очных встреч уходили в дополнительное время.

Ставка: ничья за 4.45.