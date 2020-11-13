«Северсталь» — СКА. Прогноз: Андрей Разин остановит феерию Аскарова, Подколзина и Ткачёва

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — СКА. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Северстали» идёт за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 14 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — СКА 14 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.05. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» Череповец — СКА Санкт-Петербург (14.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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На прошлой неделе по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Почти все остальные вернулись 10 ноября. На субботу, 14 ноября, запланированы сразу семь матчей. Пять из них стартуют в 17:00 мск. В Череповце «Северсталь» сразится со СКА.

Соперники должны находиться в отличном расположении духа. Хозяева сохраняют статус одного из главных сюрпризов регулярного чемпионата. За 2,5 месяца они лишь однажды проиграли в двух встречах подряд. Для коллектива со скромными финансовыми возможностями это большой успех.

Накануне череповчане на выезде обыграли московское «Динамо» (3:2 Б). Выстояли в первые минуты, затем выравняли игру. Не реализовали 100 секунд формата «5 на 3», но сохранили напор и всё же сравняли счёт. А в серии буллитов они стабильно превосходят бело-голубых. Хоть дома, хоть на выезде.

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Теперь «Северсталь» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 очков в 23 поединках. «Динамо» находится выше только по дополнительным показателям. Правда, в радиусе двух баллов находятся сразу три преследователя. А ведь есть ещё «Йокерит», который упорно продолжает садиться на карантины.

СКА возобновил сезон выше всяких похвал. Две победы в основное время с общим счётом 12:2. Правда, соперники оказались не самые мощные. Сперва разгромили в Хельсинки второй состав «Йокерита» (лидеры подхватили коронавирус и выйти на лёд не смогли) — 4:1. Затем разбили в Подольске «Витязь» (8:1).

Впрочем, клуб из Московской области — любимый клиент «армейцев», который проигрывает им всегда и везде. Правда, до такого счёта прежде не доходило. «Северсталь» сейчас выглядит крепче. Она на удивление здорово умеет держать удар и не рассыпаться в трудные моменты, за счёт чего и сохраняет ту самую стабильность.

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История взаимоотношений с санкт-петербуржцами у «сталеваров» вполне приятная. В четырёх предыдущих очных встречах фаворит лишь однажды выиграл за 60 минут. В трёх оставшихся случаях дело доходило до дополнительного времени. А в трёх последних матчах «Северсталь» забивала как минимум две шайбы.

Подопечным Андрея Разина должен помочь свой лёд. Кроме того, СКА проведёт третий выезд за пять суток. Два предыдущих получились весьма простыми, однако перелёты рискуют сказаться. Естественно, шансы гостей заметно выше, но ожидать очередного разгрома мы бы не стали.

Думается, череповчане забьют свою парочку шайб. Если повезёт и вратарь будет в ударе, могут даже зацепиться за очки. Мы бы выбирали между классическим тоталом больше 4.5 гола за 1.75 и ИТБ 1.5 шайбы «Северстали» за 1.88. Ставки посмелее — «обе забьют больше 1.5 гола» за 2.15 и Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 14 ноября 2020 года

СКА великолепно возобновил сезон — 4:1 с «Йокеритом», 8:1 с «Витязем». Правда, финны играли фактически вторым составом, а клуб из Подольска по традиции всегда и везде проигрывает санкт-петербуржцам. В Череповце должно быть посложнее. «Северсталь» в полном порядке, а в четырёх предыдущих очных встречах она лишь однажды осталась без очков. Возьмём ИТБ 1.5 гола хозяев за 1.88. Свои две шайбы «сталевары» как правило находят.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Северстали» за 1.88.