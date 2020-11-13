Петр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 256. Первая защита титула для россиянина

«Я жду тебя, кретин. Ты ответишь за каждое слово». Нашего бойца разозлили не на шутку.

12 декабря в Лас-Вегасе в главном бое турнира UFC 256 сразятся россиянин Петр Ян и представитель США Алджамейн Стерлинг. Это будет первая защита Яна титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Начало боя – не ранее 7:00 мск 13 декабря. Букмекеры уже дали прогнозы на поединок, давайте разбираться в их коэффициентах и ставках.

Когда дата боя Петр Ян – Алджамейн Стерлинг

Поединок Ян — Стерлинг в рамках турнира UFC 256 пройдёт рано утром 13 декабря по московскому времени. Начало боя – не ранее 7:00 мск. Изначально главным боем этого ивента должен был стать поединок Аманды Нуньес и Меган Андерсон, но его отменили. Теперь в центре внимания в эту дату – бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

27-летний Ян в июле завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, нокаутировав Жозе Альдо. Пришло время защищать свой пояс. И соперник у Петра серьёзный. 31-летний Алджамейн Стерлинг не проигрывал три года. Он считался таким же претендентом на титульный бой, как и Ян, но Дана Уайт выбрал россиянина. Теперь они сразятся и выяснят, кто чемпион UFC.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Ян — Стерлинг

Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass. Наверняка поединок можно будет посмотреть и на других сервисах и телеканалах, информация об этом станет доступна ближе к дате боя.

Полный кард турнира UFC 256

Кард вечера единоборств UFC 256 в стадии формирования. Уже точно известно, что в главном поединке сразятся Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Кроме того, на UFC 256 нас ждёт ещё несколько интересных боев.

Сергей Спивак – Джаред Вандераа



Карл Роберсон – Далча Лунгиамбула



Джуниор Дос Сантос – Сирил Ган



Чейз Хупер – Питер Барретт



Ли Джинлианг – Дуайт Грант



Тиша Торрес – Анджела Хилл



Маккензи Дерн – Вирная Яндироба



Марвин Веттори – Роналдо Соуза

Коэффициенты и ставки на бой Ян — Стерлинг

По оценке букмекеров, фаворит поединка — российский боец Петр Ян. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.69. Это примерно 58% вероятности. Шансы Стерлинга аналитики оценили коэффициентом 2.25 (42%).

Форма Петра Яна и Алджамейна Стерлинга

Петр Ян стал чемпионом UFC, нокаутировав Жозе Альдо, и теперь готов защищать свой титул. Россиянин ещё никому не проигрывал в UFC. Но его ждёт непростое испытание. Ведь Стерлинг, как и Ян, претендовал на чемпионский бой. Американец ямайского происхождения даже покритиковал президента UFC Дану Уайта за то, что не получает шанс стать чемпионом.

«Честно говоря, я не знаю, чего ждёт Дана. Может я нассал в его сухой завтрак или поговорил с бывшей, понятия не имею», — говорил Стерлинг.

На счету Стерлинга сейчас 19 побед и 3 поражения. В последний раз он выходил в октагон в июне. Ему хватило 1,5 минуты, чтобы победить удушающим Коди Сэндхагена. Последнее поражение Алджамейна датировано декабрем 207 года. Тогда его нокаутировал Марлон Мораес.

Ян — мастер спорта по боксу. 7 из своих досрочных побед он одержал нокаутом. В то же время россиянин прокачивает и борьбу в партере. По крайней мере он не стеснялся этого элемента боя и в поединке с Джимми Риверой, и в бою с Юрайей Фейбером.

Что до Стерлинга, то он обладатель нестандартной ударной техники, но его стихия – борьба. Американец не скрывает, что постоянно тренируется с топовыми бойцами. Так что Яну нужно быть аккуратнее.

Со спортивной злостью проблем быть не должно. Стерлинг наговорил уже много. В частности, обозвал Яны цыпленком.

«Дана Уайт, я жду вашего цыплёнка в декабре. Дайте мне его задницу», — написал Стерлинг в одной из соцсетей.

В ответ на это Ян назвал американца кретином и пообещал, что тот ответит в октагоне за каждое слово. Что ж, посмотрим, будет ли так.

Прогнозы экспертов на бой Петр Ян – Алджамейн Стерлинг

До боя ещё достаточно времени, поэтому эксперты пока неохотно высказываются о том, как пройдёт бой. Зато сами Ян и Стерлинг уже дали прогнозы. Разумеется, каждый уверен в своей победе.

«Конечно, я буду целенаправленно готовиться к поединку со Стерлингом. Я буду и бороться, и совершенствоваться, но Стерлинг повыше немного – ему больнее падать будет. Надеюсь, что я его нокаутирую. Парень опасный, разносторонний, но за все свои бои ни одного соперника он не отправил в нокдаун, он не обладает точным и сильным ударом. Он корявый, неудобный, но уверен, что побью его. Я чувствую это не ментальном уровне. Поэтому как всегда – хладнокровие и победа», — заявил Ян.

Стерлинг в своих высказываниях был куда развязнее.

«Я могу представить множество различных вариантов моей победы. Хочу заставить его прочувствовать мощь моих ударов. Он думает, что сможет выдержать это. Думаю, он искренне так считает.

Хочу посмотреть его план. Может, получится шахматная партия, где решится, кто первым ошибётся. Если он переусердствует, то окажется либо у сетки, либо на полу. Я не вижу возможности сломать его, заставить сдаться. Если выйду на удушающий приём, то не стану ожидать, что он сдастся. Он предпочтёт «уснуть», — подчеркнул Стерлинг.

В победе Стерлинга уверен и Шон О’Мэлли. Правда, этот прогноз видится, скорее, желанием привлечь внимание к своей персоне, сделать публичный вызов.

«Я раньше ставил на Петра, но после того как пересмотрел его бои, считаю, что Алдо побьёт его. Я пересматривал бои из любопытства. Помнил немного о его боях, помню, что в бою с Юрайей Файбером он выглядел хорошо. Но до этого не смотрел его в бою с Джимми Риверой. А как только посмотрел…Он не настолько и хорош. Я не утверждаю, что он плох, но я бы его нокаутировал», — заявил О’Мэлли.

А как вы считаете, кто победит – Ян или Стерлинг? Оставляйте свои прогнозы в комментариях.