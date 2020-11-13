Португалия — Франция. Прогноз: это совсем не Андорра! Мбаппе и Гризманн остановят Роналду

14 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Португалия — Франция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех Франции оценён букмекерами в 3.26. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Португалия — Франция 14 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Португалия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Португалия — Франция (14.11.2020)

Ноябрьская международная пауза успешно стартовала, сборные провели товарищеские игры и разогрелись. А это значит, что пора возвращаться к Лиге наций УЕФА. В новом европейском турнире осталось провести два тура, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу пятого тура откроют 14 ноября девять поединков, а завершат 15 ноября сразу 18. Среди прочих в субботу сборная Португалии на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне примет сборную Франции, начало — в 22:45 мск.



Португальцы в товарищеском матче 11 ноября принимали скромнейшую Андорру. Большинство лидеров команды Фернанду Сантуша начали со скамейки и лишь выходили на замену, но это всё равно не помешало уничтожить соперника из карликового государства. Встреча завершилась со счетом 7:0, а гости за 90 минут ни разу не пробили по воротам.



Разумеется, представителей третьей группы лиги A нельзя даже сравнивать с андоррцами, но пока у Роналду и компании полный порядок. После четырёх туров они лидируют, набрав 10 баллов, и сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф. У сборной Франции, правда, баллов столько же, но разница мячей скромнее.

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Французы в среду в товарищеской игре принимали сборную Финляндии. Дидье Дешам также дал лидерам отдохнуть, но второй состав всё равно имел большое преимущество. Однако пропустил два мяча в первом тайме, а реализовать свои моменты так и не смог. Сенсационно уступил со счётом 0:2.



Понятно, что обе стороны на предстоящий поединок выйдут в оптимальных связках, эксперименты закончены. Роналду забил уже 102 мяча за сборную и сделает всё, чтобы развить успех. Помочь ему в этом вполне может полузащитник Бруну Фернандеш, который продолжает тащить «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.



Однако Дешам тоже приедет не с пустыми руками. Ожидается появление в старте Гризманна и Мбаппе. Антуан в последних двух турах испанской Примеры за «Барселону» забил дважды и отдал голевую. Он, кажется, начинает оживать: реализация пока хромает, зато моменты имеет регулярно. А Килиан – игрок, который в одиночку может придумать гол, как это было в поединке со сборной Швеции.

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В прошлый раз, когда Португалия и Франция встречались друг с другом, табло показало нули. Тогда игра выдалась осторожной, опасные моменты практически не возникали. Ожидать голевого парада сейчас мы бы тоже не стали.



Дело в том, что предстоящий поединок крайне важен для сборных с точки зрения турнирной борьбы. Любая осечка может стоить выхода в плей-офф. Скорее всего, команды снова сыграют предельно сконцентрировано в обороне и не станут раскрываться раньше времени.



Проверим тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.75. В пользу этой ставки говорит и статистика личных встреч. Дело в том, что в пяти последних играх между Португалией и Францией на двоих было забито всего лишь шесть голов. Маловато для команд из топ-5 рейтинга ФИФА.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Португалия — Франция 14 ноября 2020 года

Составы у соперников ожидаются звёздные и крайне боевые, однако в пользу низового матча говорит несколько факторов. Во-первых, положение сборных в таблице таково, что любая осечка практически лишит их шансов на выход в плей-офф. Действовать нужно осторожно. Во-вторых, статистика личных встреч. Шесть голов на двоих в пяти последних играх – скромный показатель.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.