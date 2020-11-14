Германия – Украина, Португалия — Франция и другие матчи. На что ставить 14 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 14 ноября.
На что ставить в футболе 14 ноября
Очередной тур стартует в Лиге наций. Внимание, разумеется, приковано к дивизиону А. Германия сыграет с Украиной, а Испания – со Швейцарией. Заочное противостояние Лёва и Луиса Энрике. Андрей Шевченко со своей командой уже отдал лидерство Германии, победив Испанию. Возможно, получится вновь вмешаться в лидерские разборки?
В другой группе Португалия с Криштиану Роналду проведет ремейк финала Евро-2016 против Франции, это будет фактически игра за первое место в группе. Сейчас у команд по 10 очков. В другом матче этого квартета сборная Швеции примет Хорватию. Кроме того, пройдут игры в лигах С и D.
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 14 ноября
В КХЛ большой игровой день – 7 матчей. Выделяем игры «Динамо» — «Салават Юлаев», а также дерби Татарстана – «Ак Барс» против «Нефтехимика». Хотя, к примеру, встреча «Витязь» — «Спартак» тоже обещает быть очень интересной.
На что ещё ставить 14 ноября
Два матча пройдут в баскетбольной Единой лиге ВТБ. «Нижний Новгород» сыграет с «Пармой», а «Уникс» отправился в гости в Польшу, к «Зелена Гуре».
По 3 матча пройдут в мужской и женской волейбольных Суперлигах: карантин не обошел и эти чемпионаты, туры получаются неполными.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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