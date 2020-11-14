Италия — Польша. Прогноз: Левандовски, Крыховяк и Милик воспользуются отсутствием Манчини

15 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Италия — Польша. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех Польши оценён букмекерами в 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Италия — Польша 15 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч первой группы лиги А Италия — Польша не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Италия — Польша (15.11.2020)

Ноябрьская международная пауза успешно стартовала, сборные провели товарищеские игры и разогрелись. А это значит, что пора возвращаться к Лиге наций УЕФА. В новом европейском турнире осталось провести два тура, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу пятого тура откроют 14 ноября девять поединков, а завершат 15 ноября сразу 18. Среди прочих в воскресенье сборная Италии на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии примет сборную Польши, начало — в 22:45 мск.



Домашнюю товарищескую игру против Эстонии 11 ноября итальянцы провели отлично. Удалось по делу победить с разгромным счётом 4:0, хотя состав был далёк от основного. Однако к пятому туру Лиги наций команда подходит в несколько истощенном состоянии, а ведь ключевые игры как раз впереди.



Во-первых, из-за положительного теста на коронавирус главный тренер сборной Италии Роберто Манчини направлять своих подопечных с бровки не сможет. Также стоит отметить отсутствие Мойзе Кина и Винченцо Грифо, оба нападающих из-за травм вернулись в расположение клубов. Грифо даже успел отметиться дублем в игре с эстонцами, а у Кина за шесть игр в «ПСЖ» пять голов и одна голевая передача.

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Положение в первой группе лиги А у лазурных следующее. После четырёх туров они имеют в своём активе шесть баллов и занимают вторую строчку. Нидерланды дышат в спину, отстав всего на один балл, а до лидера Польши также не хватает одного балла. Проще говоря, если итальянцы проиграют у себя дома полякам, проход в стадию плей-офф будет закрыт.



Сборная Польши, собственно, неожиданно находится на первом месте в группе с такими серьёзными соперниками. Победить в Италии, конечно, будет очень сложно, но дополнительной мотивации искать не требуется. Это отличная возможность прыгнуть выше головы.



Команда у Ежи Бженчека собралась крайне достойная, а возвращение Роберта Левандовского сразу же принесло плоды. В матче четвёртого тура с Боснией и Герцеговиной нападающий мюнхенской «Баварии» оформил дубль и записал на свой счёт голевую передачу. Наверняка он постарается помочь сборной и в предстоящем поединке.

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Понятно, что Италия справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Состав тут покрепче, да и фактор родного поля никто не отменял. В прошлой очной встрече итальянцы скатали с поляками нулевую ничью, но тогда преимущество было за лазурными. Сейчас, на наш взгляд, «белые орлы» снова вполне могут доставить неприятности.



Мы бы выбирали между голом сборной Польши за коэффициент 1.78 и П2 с форой (+1) за коэффициент 1.72. За пять последних игр поляки забили 12 мячей. Да и во время квалификации ЧЕ-2020 они выглядели здорово: 8 побед в 10 турах при 25 забитых мячах.

Италии придётся раскрываться, ведь ничья их не устроит. А это повысит шансы гостей на результативный выпад.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Италия — Польша 15 ноября 2020 года

Сборной Италии необходимо набирать очки в двух оставшихся играх, чтобы выйти в плей-офф Лиги наций. Однако коронавирус и травмы создают дополнительные трудности. Польша будет крайне мотивированной в предстоящем поединке, на наш взгляд, на свой гол вполне сможет наиграть.



Ставка: Польша забьёт за 1.78.