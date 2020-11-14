Беларусь — Литва. Прогноз: Лисакович, Гутор и Стасевич ощутят отсутствие Мартыновича

Защитник «Краснодара» попросил не вызывать его в сборную, в центре обороны будет дыра.

15 ноября состоится матч Лиги наций Беларусь — Литва. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Беларуси в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех Литвы оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Беларусь — Литва 15 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Беларусь — Литва 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.38. На гол в первые 15 минут дают 3.90.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Беларусь — Литва (15.11.2020)

Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Товарищеские игры остались позади, приступаем к финишной прямой Лиги наций.

Турция — Россия. Прогноз: даже Заболотный и Ерохин не спасут Черчесова в Стамбуле Турки не проигрывают уже пять матчей, а за 360 последних минут забили девять раз.

15 ноября сборная Беларуси в Минске сразится с Литвой, начало — в 20:00 мск. Это лига С, то есть третий дивизион из четырёх. Плотность в турнирной таблице запредельная. Речь идёт о единственной группе во всём турнире, где каждый сохраняет реальные шансы на первую строчку.



Расклад следующий: сборная Беларуси единолично возглавляет турнирную таблицу с семью очками. Литва и Албания отстают на два пункта, а Казахстан замыкает квартет с четырьмя баллами. Как видно, хозяева имеют отличный шанс подняться в дивизион В. И всё же ждать у моря погоды не стоит.



С одной стороны, ничья их действительно устроит. Вот только в последнем туре придётся лететь в Албанию к прямому конкуренту, который в родных стенах часто даёт бой даже куда более мощным сборным. Так что задача для подопечных Михаила Мархеля формулируется просто — выиграть. Тогда положение перед последним туром окажется крайне комфортным.

Грузия — Армения. Прогноз: Кверквелия и Лория найдут силы после невыхода на Евро-2020 Грузия проиграла главный матч в новейшей истории, Армения осталась без Мхитаряна и Адамяна.

У Литвы выбор небольшой, ведь впереди визит в Казахстан. Ничья сильно поможет с точки зрения сохранения прописки в лиге С, а вот для повышения в классе нужно побеждать. Линия букмекеров выглядит логично: состав у Беларуси крепче, плюс фактор своего поля. Однако прибалты прилично удивляют.



Они действительно показывают вполне бодрый футбол и много забивают. Собственно, в четырёх из пяти предыдущих встреч они находили гол. Единственное исключение — 0:0 в родных стенах с Албанией, там даже повезло. Гости имели преимущество и могли взять верх при должной реализации.



Беларусь и вовсе забила в четырёх из пяти последних матчей по два раза. Правда, в наиболее важном из них уступила Грузии всухую (0:1) и потеряла шансы попасть на Евро-2020. Ещё один значимый момент — защитник «Краснодара» Александр Мартынович попросил не вызывать его в сборную, то есть в центре обороны будет худо.

«Сибирь» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв и Мозякин отбросят новосибирцев от зоны плей-офф После Евротура «снеговики» потерпели два поражения с общим счётом 1:10. Жуть.

Похоже, свой гол гости найдут. Скорее всего, дебют получится осторожным, поскольку цена ошибки высока. А дальше дело постепенно раскочегарится. Мы бы выбирали между голом Литвы во втором тайме за дивный коэффициент 2.72 и тоталом больше 1 мяча во втором тайме за 1.79. Соперники часто портачат в обороне, а один гол вскроет игру.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Беларусь — Литва 15 ноября 2020 года

Соперники в последнее время много забивают, вот только с обороной дела обстоят худо. Беларусь ещё и осталась без Александра Мартыновича, защитника «Краснодара» точно будет не хватать. Цена ошибки высока, потому дебют рискует получиться закрытым. Но постепенно игра наверняка разойдётся. Обе команды любят пожарить в обороне, на фоне высокого давления вероятность привозов повышается.



Ставка: тотал больше 1 мяча во втором тайме за 1.79.