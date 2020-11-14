«Томь» — «Чертаново». Прогноз: Виталий Денисов и Баляйкин помогут Александру Кержакову

15 ноября состоится матч 22-го тура ФНЛ «Томь» — «Чертаново». Начало игры — в 11:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу томского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех москвичей оценён в 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч 22-го тура ФНЛ «Томь» — «Чертаново» 15 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Томь» — «Чертаново» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз матча 22-го тура ФНЛ «Томь» — «Чертаново» (15.11.2020)

Уже 14 ноября стартует пятый тур Лиги наций УЕФА, все ведущие клубные чемпионаты ушли на двухнедельный перерыв. Но только не лучшая лига мира! В Футбольной Национальной Лиге продолжают готовиться к зимним холодам и придерживаются строгого графика — на носу 22-й тур.

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Программа по традиции упакована в один день, все 11 матчей дружно пройдут 15 ноября. Среди прочих в воскресенье «Томь» примет «Чертаново». Встреча начнётся в 11:00 мск и пройдёт на стадионе «Труд» в Томске.



Первый круг в ФНЛ уже сыгран, половина сезона позади, а «Томь» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. За 21 тур она набрала всего лишь 14 баллов. Отставание от безопасной 16-й строчки составляет целых девять баллов. Хуже выступает только «Шинник» — у ярославцев 13 очков.



Спасать положение и набираться тренерского опыта в команду пришёл экс-игрок сборной России Александр Кержаков. На посту главного тренера он пробыл не так долго. Гордиться особенно нечем, но две победы в девяти встречах всё же есть. В матче прошлого тура томичи с минимальным счётом на выезде обыграли крепкий «Енисей».

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Теперь же у «Томи» если отличная возможность развить успех. Следующая игра будет дома с московским «Чертаново», который переживает не лучшие времена. Большинство лидеров вместе с главным тренером давно перешли в «Крылья Советов», а без них у столичного клуба не клеится.



Москвичи за 21 игру одержали всего четыре победы и скатали две ничьи, всё остальное — сплошь поражения. Сейчас они идут на 20-м месте в таблице Футбольной Национальной Лиги, тоже набрав 14 очков. Причём предпосылок для улучшения положения просто нет, поскольку играют в основном юниоры.



В шести предыдущих турах у «Чертаново» шесть поражений при 15 пропущенных мячах. Результативность получилось поправить, а в обороне по-прежнему худо. Рассчитывать на победу в Томске при таких исходных данных будет очень трудно.

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У томичей в пяти матчах всего лишь два поражения, оба на тоненького: от «СКА-Хабаровска» (1:2) и «Оренбурга» (0:1). Зато в остальных трех случаях они набрали пять из девяти возможных очков. На наш взгляд, в этот раз им тоже по силам зацепиться за очки.



Мы бы проверили ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.07. Ожидать много голов не стоит. У «Томи» туго с созиданием, да и реализация не блещет. А москвичи забивали только в четырёх из девяти последних выездов.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура ФНЛ «Томь» — «Чертаново» 15 ноября 2020 года

Под руководством Александра Кержакова «Томь» добыла две победы в девяти матчах, вторая состоялась в прошлом туре. Теперь у бывшего игрока сборной России есть отличная возможность развить успех. «Чертаново» в шести последних играх пропустило 15 голов и не набрало ни одного очка. На наш взгляд, томичи вполне могут подняться в турнирной таблице.



Ставка: «Томь» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.07.