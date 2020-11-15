Турция — Россия, Надаль — Рублёв и другие матчи 15 ноября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, групповые этапы еврокубки добрались до экватора. Мировой спорт развернулся во всём своём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 15 ноября.

На что ставить в футболе 15 ноября: Лига наций УЕФА, ФНЛ

Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Товарищеские игры остались позади, приступаем к финишной прямой Лиги наций.

Италия — Польша. Прогноз: Левандовски, Крыховяк и Милик воспользуются отсутствием Манчини В пяти последних матчах поляки забили 12 голов.

В воскресенье выбор огромный, играют во всех дивизионах. Матчи разбиты на три временных слота. Самый ранний — 17:00 мск — включает в себя всего две встречи. Ничего особенного: Северная Македония — Эстония и Словакия — Шотландия. А вот дальше пойдёт самое интересное.



Сборная России в Стамбуле сразится с Турцией, начало — в 20:00 мск. Подопечные Станислава Черчесова в последнее время выглядят совсем печально, но пока удерживают первое место в группе. А вот турки бьются за выживание. Вылетать в дивизион С они определённо не хотят, да и результаты пошли в гору. Будет сложно.



Из остальных поединков в это время стоит выделить пару дерби стран постсоветского пространства: Грузия сразится с Арменией, а Беларусь — с Литвой. Франк де Бур в пятый раз попытается добыть победу у руля сборной Нидерландов, на этот раз в соперниках Босния и Герцеговина. Казахстан отправится в гости к Албании.

Турция — Россия. Прогноз: даже Заболотный и Ерохин не спасут Черчесова в Стамбуле Турки не проигрывают уже пять матчей, а за 360 последних минут забили девять раз.

В 22:45 мск возьмут старт остальные. По-настоящему большая вывеска всего одна — сборная Бельгия примет Англию. Кроме того, сборная Италии сразится с Польшей, Венгрия померяется силами с Сербией, Дания — с Исландией, а Румыния — с Норвегией. Остальные матчи смотрятся совсем скучно.



Также на воскресенье запланирован 22-й тур ФНЛ. Тут по традиции все игры проводятся в один день. Выделим московское дерби между «Торпедо» и «Спартаком-2». «Томь» сразится с «Чертаново», «Крылья Советов» — с «Велесом», а «Нефтехимик» — с «Оренбургом».

Матчи по хоккею для ставок 15 ноября: КХЛ

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в воскресенье пройдут три матча. Все начнутся довольно рано. В 10:00 мск состоится стартовое вбрасывание в Хабаровске, где «Амур» примет «Авангард». 3,5 часа спустя в Новосибирске «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Металлургом».

Закроется программа игрового дня в Казахстане. В Нур-Султане «Барыс» сыграет с минским «Динамо», начало — в 14:00 мск. Также можно поставить на ВХЛ и МХЛ.

На что ещё ставить 15 ноября: Итоговый турнир ATP, Формула-1

Теннис! В Лондоне стартует Итоговый турнир АТР, в воскресенье пройдут два матча. В 17:00 мск на корт выйдут Доминик Тим и Стефанос Циципас, а в 23:00 россиянин Андрей Рублёв начнёт выяснять отношения с Рафаэлем Надалем.

Бельгия — Англия. Прогноз: Лукаку, Куртуа и Витсель не пустят Кейна на первое место «Львы» в 2020 году показывают блеклый футбол, а Харри Магуайр не сыграет из-за дисквалификации.

Кроме того, в Формуле-1 пройдёт Гран-при Турции. Начало — в 13:10 мск. Квалификацию сенсационно выиграл Ланс Стролл, также в топ-3 попали Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Льюис Хэмилтон стартует лишь шестым, его партнёр Валттери Боттас — девятым.



Один матч состоится в Единой лиге ВТБ. В 16:00 мск «Автодор» начнёт выяснять отношения с «Локомотивом-Кубань».