«Витязь» — «Спартак». Прогноз: Сёмин, Артюхин и Малыхин отомстят Знарку за позорные 3:7

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Витязя» идёт за 2.70.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак» 16 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Спартак» 16 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» Подольск — «Спартак» Москва (16.11.2020)
Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по паре-тройке игр и вошли в колею.
На понедельник, 16 ноября, запланированы сразу семь матчей, пять из них стартуют в 19:30 мск. В Подольске «Витязь» сразится со «Спартаком». Прежде всего нужно отметить календарь КХЛ: соперники по дивизиону не пересекались с начала регулярного чемпионата, зато теперь сойдутся во второй раз за два дня. Причём в одном и том же месте.
В субботу дело обернулось разгромом. Красно-белые выиграли со счётом 7:3. Возможно, тренерский штаб хозяев затянул с заменой голкипера: Антон Тодыков пропустил четыре шайбы за неполные 19 минут. Илья Ежов вышел при дефиците в три гола, дальше пошло веселее. К 36-й минуте стало 3:5, а вот потом заклинило.
Подопечные Михаила Кравеца исправно владели шайбой и часто гостили в чужой зоне, да только придумать что-то путное упорно не могли. Достаточно сказать, что за заключительные 20 минут они нанесли лишь три броска в створ. Хотя должны были лезть вперёд, чтобы отыграться.
Тут, конечно, нужно выделить оборону москвичей, которая не допускала ошибок и сохраняла дисциплину. Удалялся вообще один Евгений Кулик (ещё две минуты в концовке получил Артём Сериков, но к тому моменту всё стало понятно). А вот гости забили в большинстве аж три шайбы. Слишком много для битвы прямых конкурентов.
Теперь «Спартак» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, причём отставание от идущего четвёртым «Динамо» составляет всего одно очко. А вот «Витязь» оказался восьмым. Опережает «Йокерит» на два пункта, сыграв аж на семь поединков больше. Так что нужно срочно исправляться.
Накануне букмекеры отдавали предпочтение хозяевам, теперь они передумали и видят фаворитом гостей.
Рискнём снова сыграть против линии. Клуб из Московской области, похоже, элементарно не отошёл от жутких 1:8, которые получил до того от СКА. Прежде Михаил Кравец отличался умением держать коллектив в тонусе и избегать серий неудач.
До вчерашнего дня «Витязь» ни разу не проигрывал больше двух матчей подряд, для команды из нижней половины конференции это редкая стабильность. Состав у хозяев довольно крепкий, к отсутствию зрителей на трибунах пора привыкнуть. Всё же четвёртый домашний матч кряду, все предыдущие проходили без болельщиков.
И последнее — «богатыри» не проигрывали «Спартаку» два раза кряду в основное время аж с 2015 года. Хотя пересекаются клубы часто, ведь выступают в одном дивизионе. Михаил Кравец умеет проводить работу над ошибками, так что П1 с нулевой форой за 2.07 смотрится нормально.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак» 16 ноября 2020 года
Вторая очная встреча за два дня. Накануне букмекеры отдавали предпочтение хозяевам, теперь считают фаворитом гостей. Снова сыграем против линии. «Витязь» умеет проводить работу над ошибками и отличается стабильностью, до вчерашнего дня он не проигрывал больше двух матчей кряду. Кроме того, история противостояния со «Спартаком» хорошая. Думаем, хозяева сделают выводы и зацепятся за очки.
Ставка: победа «Витязя» с нулевой форой за 2.07.
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