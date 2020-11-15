«Динамо» — «Нефтехимик». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Ерёменко закончат серию поражений

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.51, успех «Нефтехимика» идёт за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик» 16 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик» 16 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Нефтехимик» Нижнекамск (16.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по паре-тройке игр и вошли в колею.

Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин ошеломит Короля грунта в Лондоне В единственной очной встрече Рублёв взял пять геймов, но было это три года назад.

На понедельник, 16 ноября, запланированы сразу семь матчей, пять из них стартуют в 19:30 мск. В Москве «Динамо» на «ВТБ Арене» имени Аркадия Чернышёва сразится с «Нефтехимиком». Бело-голубые потерпели два поражения подряд, снова откатившись к границе зоны плей-офф.

Формально они по-прежнему занимают четвёртое место на Западе в 28 очками. Вот только топ-3 заметно оторвалась, идущий седьмым «Спартак» отстаёт на один балл, а замыкающий восьмёрку «Витязь» — на три. Есть ещё «Йокерит» с кучей перенесённых игр, который тоже будет подниматься.

Москвичи идут на серии из двух поражений на своём льду. Сперва по буллитам уступили «Северстали» (2:3 Б), затем в овертайме не смогли дожать «Салават Юлаев» (3:4 ОТ). Нельзя сказать, что играли плохо. Скажем, первый период против уфимцев получился отличным, да и с череповчанами дебют выдали бодрый.

Италия — Польша. Прогноз: Левандовски, Крыховяк и Милик воспользуются отсутствием Манчини В пяти последних матчах поляки забили 12 голов.

Вот только на 60 качественных минут хоккеистов упорно не хватает. Да ещё и не везёт. То пропустят дурацкий гол, то судьи примут сомнительное решение, то ещё что. Владимир Крикунов обещает в ближайшее время улучшить физическую подготовку и выбраться из ямы. Пора бы: на дворе середина ноября, а команда никак не может выдать стабильный отрезок.

У «Нефтехимика» всё ещё хуже. 16 очков в 24 матчах, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от замыкающего топ-8 «Торпедо» составляет восемь баллов. Не смертельно, но критично. Всё бы ничего, да только «волки» слишком часто отдают близкие встречи.

Собственно, в семи последних случаях у них всего две победы — над «Куньлунем» (6:3) и рижским «Динамо» (3:1), то есть двумя худшими клубами КХЛ. И пять поражений. Все — с разницей в одну-две шайбы. Подопечные Вячеслава Буцаева бьются, стараются, но всякий раз остаются ни с чем.

Беларусь — Литва. Прогноз: Лисакович, Гутор и Стасевич ощутят отсутствие Мартыновича Защитник «Краснодара» попросил не вызывать его в сборную, в центре обороны будет дыра.

Накануне, например, не дотерпели в дерби с «Ак Барсом». Быстро открыли счёт, играли на равных, а на 54-й минуте получили малый штраф за нарушение численного состава. Казанцы его реализовали, выиграв 3:2. Подобная картина наблюдается далеко не в первый раз, из-за чего шансы побороться за плей-офф тают на глазах.

Любопытно, что это противостояние в последнее время получается крайне результативным. В трёх последних случаях забивалось как минимум шесть шайб, причём в обе стороны залетало не меньше трёх голов. Сейчас рассчитывать на продолжение банкета не стоит: нижнекамцы стабильно забивают один-два раза, но этим ограничиваются. А хозяева постепенно добавляют в обороне.

Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 1.83 и П1 с разницей в 1-2 шайбы за 3.00. Предпосылок для разгрома немного, а вот достойно проигрывать «Нефтехимик» в последнее время наловчился. Альтернатива — «обе забьют больше 1.5 гола» за 1.88. Ждём тут чего-то вроде 3:2 или 4:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик» 16 ноября 2020 года

«Динамо» потерпело два поражения подряд, оба — в родных стенах. Нельзя сказать, что играло плохо, однако за мощными первыми периодами шло проседание. «Нефтехимик» заметно уступает по уровню исполнителей и очень часто отдаёт близкие матчи. На гол-два гости могут рассчитывать, но своё бело-голубые вряд ли упустят.

Ставка: победа «Динамо» + обе забьют за 1.83.