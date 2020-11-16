Хорватия — Португалия. Прогноз: Роналду будет пылать, но Влашич с Модричем не испугаются

17 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Хорватия — Португалия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям. Поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Хорватии оценён букмекерами в 3.28. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Хорватия — Португалия 17 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Хорватия — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций Хорватия — Португалия (17.11.2020)

Ноябрьская международная пауза подходит к концу, сборные сыграли товарищеские матчи и пятый тур в Лиге наций УЕФА. А это значит, что в новом европейском турнире осталось провести последние встречи, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу шестого тура откроют 17 ноября девять поединков, а завершат 18 ноября сразу 18. Среди прочих во вторник сборная Хорватии на стадионе «Полюд» в Сплите примет сборную Португалии, начало — в 22:45 мск.



В пятом туре хорваты гостили у сборной Швеции в Стокгольме и уступили со счётом 1:2, результат абсолютно закономерный. Шведы действовали основательнее в атаке в первом тайме и сумели использовать свои моменты. Единственный же гол гостей — автогол защитника после прострела игрока московского ЦСКА Николы Влашича.



Ситуация для «шашечных» в группе обострилась донельзя. Сейчас они по-прежнему на третьем месте с тремя очками в активе, вылет пока не угрожает из-за благоприятной разницы мячей. Однако у Швеции теперь баллов столько же, а играть им предстоит с Францией, которая уже обеспечила себе выход в стадию плей-офф.

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Французы на выезде обыграли в матче пятого тура как раз сборную Португалии. Игра выдалась на загляденье: на двоих у соперников 31 удар по воротам и 12 угловых. А голкиперы Уго Льорис и Руй Патрисиу совершили по шесть сейвов. Удача оказалась на стороне гостей, они победили с минимальным счётом благодаря голу Н'Голо Канте.



Теперь португальцы точно потеряют статус действующего победителя Лиги наций УЕФА. Отставание от сборной Франции ровно три балла, но даже при равенстве очков французы останутся выше. Подопечные Фернанду Сантуша сыграли с ними на выезде вничью, а дома уступили.



Рисков теперь нет, турнирная мотивация потеряна. Вполне возможно, что португальский специалист побережёт здоровье некоторых лидеров и проведёт ротацию состава. Это может пойти на пользу Хорватии, которая и без того будет крайне мотивированной. Ждём боевой игры от хорватов.

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В предстоящем поединке можно проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.81. Команда Златко Далича продолжает забивать в каждом матче, но с обороной по-прежнему большие проблемы. Теперь придётся мириться ещё и с дисквалификацией центрального защитника Дуйе Чалета-Цара, который подменял травмированного Домагоя Виду.

На таком фоне отыграть на ноль против злого Криштиану Роналду вряд ли удастся, так что предпосылки к результативной игре имеются. Сложно представить, что лидер португальцев останется в запасе.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Хорватия — Португалия 17 ноября 2020 года

Португальцы фактически закончили путь в нынешнем розыгрыше Лиги наций и могут играть в своё удовольствие: ниже второго места они не опустятся, но в плей-офф точно не выйдут. А вот у Хорватии мотивации хоть отбавляй. Для сохранения прописки в лиге А желательно набрать очки. Так что ждём как минимум гола от них.



Ставка: обе забьют за 1.81.