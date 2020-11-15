Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз: россиянин и немец обойдутся без триллера

16 ноября Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.73, успех немца оценён коэффициентом 2.36.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира ATP Медведев — Зверев 16 ноября

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.76, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.18. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.

Анализ матча Итогового турнира ATP в Лондоне Даниил Медведев — Александр Зверев (16.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса не будет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Первая ракетка России в понедельник стартует матчем против Александра Зверева. Строго говоря, для спортсменов раунд плей-офф уже начинается. В один квартет с ними попал Диего Шварцман, который, конечно, вызывает симпатию, но на закрытом харде вряд ли станет большой проблемой. Плюс Новак Джокович.

Если серб находится в хорошем тонусе, справиться с ним будет сложно. Потому необычайно важно одолеть главного конкурента за второе место в плей-офф. История противостояния крайне богата. По крайней мере со скидкой на возраст теннисистов — Даниилу 24 года, Александру 23. К этому моменту они успели пересечься семь раз.

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Формально тотальное преимущество на стороне немца — пять побед при двух поражениях. Однако нужно учесть, что он забрал четыре стартовых поединка. Все они состоялись в 2016-2018 годах, Медведев тогда находился за пределами топ-50 рейтинга ATP и только набирал обороты. А вот дальше расклад поменялся.

За два последних года соперники сталкивались трижды, всякий раз — на харде. Россиянин забрал две встречи, оба раза это были финалы “Мастерсов”. За Зверевым осталась игра группового этапа Итогового турнира — 2019. Дальше наступает самое интересное. Дело в том, что они играли неделю назад.

В финале турнира в Париже дело дошло до третьего сета. Первый получился близким и остался за Александром, во втором Даниил добавил и сделал брейк, а в третьем добил соперника. Под конец седьмая ракетка мира потеряла самообладание и бросила играть, забрав всего один гейм и оставшись без титула.

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За восемь дней физическое состояние вряд ли изменилось, потому котировки букмекеров выглядят логично. Они отдают небольшое преимущество россиянину. Тот расслаблен и скромно ставит перед собой задачу одержать в Лондоне хотя бы одну победу, поскольку год назад обошёлся тремя поражениями.

Лезть в исход не рискнём, коэффициенты справедливые. А вот планка тотала установлена высоковато, проверим тотал меньше 23.5 гейма за 1.94. В трёх из четырёх предыдущих очных встреч соперникам хватило 23 геймов.

Зверев находится под дополнительным давлением из-за обвинений бывшей подруги, да и срывы время от времени допускают оба теннисиста. Думается, тут обойдётся без третьего сета.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Даниил Медведев — Александр Зверев 16 ноября 2020 года

Линия букмекеров выглядит логично: Медведев обыграл немца в финале турнира в Париже неделю назад, а потому имеет небольшое преимущество. А вот планка тотала установлена высоковато, даже на тотал меньше 23.5 гейма дают почти двойку. В большинстве случаев очные встречи получались короткими, к тому же оба спортсмена время от времени теряют самообладание, если что-то идёт не так.

Ставка: тотал меньше 23.5 гейма за 1.94.