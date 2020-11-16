Несколько отличных матчей в КХЛ и старт первой ракетки России в Лондоне.

ЦСКА — «Локомотив», Медведев — Зверев и другие матчи 16 ноября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, групповые этапы еврокубки добрались до экватора. Мировой спорт развернулся во всём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник 16 ноября.

На что ставить в футболе 16 ноября

Сборные временно берут перерыв. Пятый тур Лиги наций УЕФА завершился накануне, шестой стартует только во вторник. Квалификация ЧМ-2022 в Южной Америке также возобновится на следующий день. Потому для любителей футбола в понедельник выбор минимален.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Паскуале и Юханссон покажет класс, Марченко поможет Ярославцы не пропускают больше двух шайб на протяжении 14 матчей.

Во-первых, состоятся три товарищеских матча, хотя вывески откровенно унылые. В 17:00 мск сборная ОАЭ начнёт матч с Бахрейном, час спустя придёт время Иордании и Сирии. В 22:45 сборная США начнёт выяснять отношения с Панамой.



Во-вторых, одна игра пройдёт в испанской Сегунде. Там уже дошли до 12-го тура. Хихонский «Спортинг» сразится с «Райо Вальекано», начало — в 23:00 мск. Хозяева занимают третье место в турнирной таблице, гости располагаются в серединке.



В-третьих, один поединок запланирован в первой лиге Англии, то есть третьем дивизионе национального первенства. Сойдутся «Плимут Аргайл» и «Портсмут», начало — в 22:45. Кроме того, в 23:00 стартует игра молодёжных сборных Франции и Швейцарии. На этом всё. Зато во вторник будет крайне весело.

Матчи по хоккею для ставок 16 ноября

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в понедельник состоятся сразу семь матчей. Есть сразу несколько отличных противостояний. В 19:00 мск «Ак Барс» в Казани начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». Победитель возглавит турнирную таблицу Восточной конференции.

«Динамо» — «Нефтехимик». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Ерёменко закончат серию поражений Бело-голубые проиграли на своём льду дважды подряд.

В Санкт-Петербурге СКА сразится с «Салаватом Юлаевым» (19:30). Подопечные Валерия Брагина после паузы на Евротур одержали три победы подряд в основное время со счётом 14:2, а теперь постараются развить успех. Уфимцы тоже в порядке — четыре победы в пяти матчах.



А в Москве сойдутся ЦСКА и «Локомотив» (19:30 мск). Это лидер сводной таблицы КХЛ и третья команда Западной конференции. «Армейцы» добыли две победы подряд с общим счётом 12:3, у ярославцев всего два поражения в 14 предыдущих поединках. Будет очень жарко.

Кроме того, «Витязь» сразится со «Спартаком», «Йокерит» — с «Трактором», «Динамо» — с «Нефтехимиком» (все — в 19:30), а рижское «Динамо» — с «Куньлунь Ред Стар» (20:30). Также можно поставить на МХЛ и ВХЛ.

На что ещё ставить 16 ноября

Теннис! В Лондоне продолжится Итоговый турнир АТР. Накануне стартовал Андрей Рублёв, теперь пришёл черёд Даниила Медведева. Первая ракетка России померяется силами с Александром Зверевым. Неделю назад Медведев обыграл немца в финале «Мастерса» в Париже, а теперь постарается повторить успех. Начало — в 23:00 мск.

СКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Брагин, Подколзин и Ткачёв продолжат погоню за ЦСКА У санкт-петербуржцев три победы подряд с общим счётом 14:2 после паузы на Евротур.

Шестью часами ранее Новак Джокович сойдётся с Диего Шварцманом. Серб уже гарантировал себе первую строчку в рейтинге ATP по итогам сезона. Найдёт ли он мотивацию на заключительный турнир года — вопрос, так что сюрпризы вполне возможны.