«Амур» — «Авангард». Прогноз: Хартли, Емелин и Якупов сделают работу над ошибками

Омичи в воскресенье проиграли в Хабаровске и рискуют потерять второе место на Востоке.

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Авангард». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.77, успех «Амура» идёт за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Авангард» 17 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Авангард» 17 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Авангард» Омск (17.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по паре-тройке игр и вошли в колею.

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На вторник, 17 ноября, запланированы три матча. Наиболее ранний стартует в 12:00 мск. Разумеется, в Хабаровске. «Амур» на «Платинум-Арене» вновь сразится с «Авангардом». Накануне хозяева оказались сильнее, причём управились в основное время. 2:1, все голы состоялись в первой половине.

Тогда начали ещё раньше, в 10:00. Первые периоды на Дальнем Востоке часто становятся большой проблемой для гостей, однако нельзя сказать, что «ястребы» проспали начало. Они владели инициативой, часто гостили в чужой зоне и исправно создавали моменты. Не хватало только реализации.

А потом получили контратаку: Шимон Грубец не удержал шайбу после кистевого броска Дмитрия Архипова, та заползла в ворота. Рисунок игры не изменился. Территориальное преимущество подопечных Боба Хартли вопросов не вызывало, но основная масса бросков оказалась разминочной.

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Конечно, где-то «тиграм» повезло. Несколько раз выручал Евгений Аликин, в третьем периоде звенела перекладина. Однако оборонялись хозяева уверенно, вылезти сопернику на убойные позиции не позволяли. Единственный гол омичи забили в меньшинстве, а активностью отличался разве что Наиль Якупов, который начинал сезон именно в «Амуре».

Словом, свои два очка подопечные Сергея Светлова выстрадали потом и кровью. И подобрались к зоне плей-офф: теперь отставание от замыкающих топ-8 Восточной конференции «Торпедо» и «Барыса» составляет три балла. Правда, у конкурентов по три-пять игр в запасе. То есть нужно развивать успех.

«Авангард» пока сохранил вторую строчку на Востоке, однако преследователи совсем близко. Скорее всего, тренерский штаб гостей сменит вратаря. Выменянный у «Куньлуня» Шимон Грубец провёл три матча за пять суток, перевести дух ему определённо не помешает. Благо что конкуренция на последнем рубеже серьёзная.

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Накануне «ястребы» хорошо выглядели в стартовые 40 минут, а вот в третьем периоде подсели. В принципе, спустя полтора дня организм должен привыкнуть к раннему началу, да и 12:00 мск -это ещё куда ни шло. А разница по уровню исполнителей вопросов не вызывает. Накануне достаточно тащил Аликин, на пару-тройку шайб в равных составах омичи наиграли.

Думается, они сохранят уровень агрессии, а реализация на дистанции должна прийти в норму. Потому развить успех хозяевам будет сложно. П2 за 1.77 — рабочий вариант. Ставки посмелее — П2 + обе забьют за 2.22 и ИТБ 3 гола «Авангарда» за 2.22.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Авангард» 17 ноября 2020 года

Накануне «Амур» обыграл «ястребов» в родных стенах со счётом 2:1. В стартовые 40 минут хозяевам немного повезло, а в заключительном периоде соперник подсел. На этот раз матч начнётся на два часа позже, что должно пойти гостям на руку. Думается, всё не забитое накануне долетит до ворот Евгения Аликина теперь. Возьмём П2 + обе забьют за 2.22.

Ставка: победа «Авангарда» + обе забьют за 2.22.