«Сибирь» — «Торпедо». Прогноз: Немировски, Мельничук и Жафяров огорчат любимого клиента

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Торпедо». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.05, успех «Торпедо» идёт за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» 17 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» 17 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» Нижний Новгород (17.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по паре-тройке игр и вошли в колею.

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На вторник, 17 ноября, запланированы три матча. В 15:30 мск в Новосибирске «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Торпедо». Вывеска, может, не самая громкая, зато пленных тут точно никто брать не станет. Речь о битве прямых конкурентов за попадание в плей-офф. Прямее не бывает.

Перед стартом сезона нижегородцы вновь сменили конференцию. Они к подобным поворотам давно привыкли, не впервой. На Востоке битва за топ-8 традиционно плотная. Лидеры ушли далеко, кое-какие шансы присоединиться к ним сохраняет «Барыс». За оставшуюся строчку уже сейчас развернулась серьёзная битва.

Пока положение у подопечных Дэвида Немировски довольно устойчивое. Они замыкают кубковую восьмёрку. «Снеговиков» опережают всего на одно очко, а «Амур» — на два. Зато имеют три игры в запасе, а это солидное подспорье. Однако в случае поражения они уступят место в топ-8 «Сибири».

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Хозяева вроде бы вошли в колею к концу октября, а дальше напоролись на старые грабли: если наступает пауза на Евротур, то после неё пойдут проблемы. Так и вышло — два поражения кряду с общим счётом 1:10. От минского «Динамо» получили позорные 0:6, а с «Авангардом» посыпались в третьем периоде (1:4).

Ладно хоть в воскресенье дожали «Металлург» (3:2). Снова хорошо начали, повели с разницей в две шайбы. И опять начудили в дебюте третьего периода, получив два гола менее чем за четыре минуты. Дальше всё решил эпизод. Руохомаа выиграл вбрасывание, Пуустинен резко бросил с колена и попал. В концовке отбились.

Нужно учесть, что «Торпедо» не выходило на лёд с 12 ноября, когда спокойно обыграло дома «Куньлунь» (2:0). Свежести у гостей должно быть побольше, всё же «снеговики» накануне оставили много сил. Букмекеры отдают заметное преимущество новосибирцам, хотя статистика противостояния категорически не согласна.

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В пяти предыдущих матчах в Новосибирске хозяева оказались сильнее лишь однажды. Цифры, прямо скажем, неприятные. То есть можно не мудрить и взять классические Х2 за 1.79. Альтернатива — ИТБ 2 гола «Торпедо» за 1.75. Нижегородцы достигали этой отметки в семи последних играх с «Сибирью».

Любителям рисковать стоит рассмотреть лобовую ничью за 4.15. Тут всё просто: соперники сопоставимы по общему уровню, однако до овертайма не могут добраться аж с 2017 года. С тех пор пересекались семь раз, чаще всего дело заканчивалось в пользу «Торпедо» с разницей в одну шайбу.

Цена ошибки высока, если к середине третьего периода счёт окажется равным, вряд ли соперники станут рисковать. А при таких исходных данных вероятность дележа очков никак не ниже 25%.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» 17 ноября 2020 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение «Сибири», хотя это любимый клиент нижегородцев: шесть побед в семи последних матчах. Во всех случаях «Торпедо» забивало не меньше двух раз. Кроме того, подопечные Дэвида Немировски не играли с 12 ноября, а у «снеговиков» в последнее время график был плотный. Оттолкнёмся от аутсайдера.

Ставка: ИТБ 2 гола «Торпедо» за 1.75.