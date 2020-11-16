Швейцария — Украина. Прогноз: Джака, Зоммер, Шакири и Цубер добавят Шевченко седых волос

17 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Швейцарии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех Украины оценён букмекерами в 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Швейцария — Украина 17 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч третьей группы лиги А Швейцария — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина (17.11.2020)

Ноябрьская международная пауза подходит к концу, сборные сыграли товарищеские матчи и пятый тур в Лиге наций УЕФА. А это значит, что в новом европейском турнире осталось провести последние встречи, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу шестого тура откроют 17 ноября девять поединков, а завершат 18 ноября сразу 18. Среди прочих во вторник сборная Швейцарии на стадионе «Свисспорарена» в Люцерне примет сборную Украины, начало — в 22:45 мск.



Швейцарцы в пятом туре сумели отобрать очки у сборной Испании, сыграв на своём поле вничью (1:1). Преимущество ожидаемо оказалось на стороне гостей, но хозяева могли даже выиграть. Сказалось удаление центрального защитника, в итоге испанцы отыгрались на 89-й минуте. Серхио Рамос дважды не реализовал пенальти.



Теперь у сборной Швейцарии появились реальные шансы спастись от вылета в лигу B. На данный момент у неё три очка, в то время как у Украины — шесть. При этом у швейцарцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей: -2 (6:8) у команды Владимира Петковича и -5 (5:10) у команды Андрея Шевченко.

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Таким образом, с учётом лучшей разницы мячей швейцарцам достаточно просто выиграть у украинцев. Например, со счётом 1:0 или 2:1. Последних же устроит даже ничья, однако сделать это будет тяжело. Пандемия коронавируса заметно сказалась на их выступлении в Лиге наций УЕФА. Накануне выпали ещё три футболиста, сдавшие положительные тесты.



В пятом туре сборная Украины гостила в Германии и уступила со счётом 1:3. В составе после болезни появились Зинченко, Степаненко и опытный голкипер Андрей Пятов. Гости даже умудрились открыть счёт на 12-й минуте, но преимущество немцев в классе исполнителей сказалось: ещё до перерыва они забили два мяча, а во втором тайме положили третий.



В прошлой очной встрече подопечные Шевченко на своём поле по делу обыграли команду Петковича со счётом 2:1. Однако развить успех в Швейцарии будет очень трудно. У швейцарцев на своём поле всего лишь два поражения за четыре последних года, оба в товарищеских играх. А тут ещё и серьёзные кадровые потери гостей.

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При этом сборная Швейцарии за девять предыдущих домашних игр забила 24 гола, а в нынешнем розыгрыше Лиги наций дома отбирала очки как у Германии (1:1), так и у Испании (1:1). На данный момент она выглядит предпочтительнее сборной Украины, которая до сих пор переживает последствия коронавируса. Ожидаем от хозяев уверенной игры.



Мы бы рискнули и проверили П1 в первом тайме за коэффициент 2.28. Дело тут ещё и в том, что семь из десяти своих мячей украинцы пропустили до перерыва. Швейцарцы же проводят первые 45 минут матчей гораздо лучше, чем вторые.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина 17 ноября 2020 года

Швейцарцы получили возможность сохранить прописку в лиге А, добыв очки в домашнем матче с Испанией. Для этого им необходимо обыграть сборную Украины в родных стенах. Задача посильная, поскольку состав гостей продолжает нести серьёзные потери из-за коронавируса. Ждём уверенного старта от хозяев, на своём поле они выступают очень здорово.



Ставка: победа Швейцарии в первом тайме за коэффициент 2.28.