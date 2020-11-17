Сербия — Россия. Прогноз: мудрый Черчесов и неудержимый Заболотный выведут сборную в элиту

18 ноября состоится матч Лиги наций Сербия — Россия. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не видят фаворита: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.89. Успех Сербии оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Сербия — Россия 18 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Сербия — Россия 18 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. На гол в первые 15 минут дают 3.70.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Сербия — Россия (18.11.2020)

Третья международная пауза в сезоне подходит к концу. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть пришлось через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Остался заключительный тур, по итогам которого всё и решится.

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18 ноября сборная России отправится в Белград, где сразится с Сербией. Матч пятого тура в Турции получился рваным: прекрасное начало, жуткое развитие. С судейством, конечно, не повезло. Опытный поляк Шимон Марциняк здорово начудил, приняв два ключевых решения в пользу хозяев.



По удалению Андрея Семёнова можно спорить, защитник “Ахмата” дал арбитру формальный повод для красной карточки. А вот пенальти в дебюте второго тайма оказался откровенно придуманным. Отсутствие VAR сказалось и дорого обошлось. Отыграть дефицит в два мяча в меньшинстве на чужом поле — практически невыполнимая задача.



Впрочем, работа судьи не должна отменять нелепых ошибок отдельных футболистов. Магомед Оздоев давно напрашивается на перевод в запас, тот же Семёнов стабильно ошибается. Строго говоря, комфортную ситуацию превратили в кошмарную сами, причём за несколько секунд. Дальше честно старались спастись и местами выглядели здорово, но не вышло (2:3).

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В то же время хорошая новость имеется. Сборная Венгрии не смогла обыграть в родных стенах Сербию (1:1), а потому россияне сохранили лидерство в группе и зависят только от себя. Подопечные Станислава Черчесова набрали восемь очков и находятся выше венгров благодаря дополнительным показателям. Теоретические шансы на первую строчку имеет Турция, у неё шесть баллов.



Соответственно расклад простой: победа в последнем туре гарантирует первое место и выход в дивизион А, где соперники будут совсем другие. Вылет не грозит ни при каких обстоятельствах, а при ничьей возможны варианты. Сербы полностью мотивацию не потеряли, но слишком уж многое должно совпасть.



Они зацепили всего три очка в пяти турах, отставая от Турции на три пункта. Следовательно для сохранения прописки в лиге В необходимо обыгрывать россиян и надеяться, что Венгрия окажется сильнее в Будапеште. Шансы на подобное развитие событий скромны, а главное — подопечные Любиши Тумбаковича явно находятся в кризисе.

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При отличном подборе футболистов они умудрились остаться без Евро-2020. Квалификацию завалили, а в прошлый четверг проиграли в серии пенальти Шотландии в финале стыков. Тренерский штаб меняет сочетания, однако баланса по прежнему нет. Атака не блещет, а в обороне не спасает даже игра в три центральных защитника.



В шести из семи матчей нынешнего сезона сербы пропускали. Отыграли на ноль только в родных стенах с Турцией (0:0), где больше тайма действовали в меньшинстве. Накануне разделили очки с Венгрией (1:1) при привычно бледном футболе. Не помог даже быстрый гол. Хозяева отыгрались и были ближе ко второму мячу после перерыва.



Сборная России осталась без трёх футболистов основного состава: Кудряшов, Зобнин и Семёнов не сыграют из-за дисквалификации. Фарсом оборачивается вызов Матвея Сафонова: не появился на поле даже в товарищеском поединке с Молдавией, а накануне сдал сомнительный тест на коронавирус.

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Заключительный тур по понятным причинам проводится синхронно, так что многое будет зависеть от событий параллельного матча. Если у Турции дела сложатся хорошо, хозяева наверняка просто бросят играть. С венграми они и так действовали без огонька, всё же пролёт мимо Евро-2020 — слишком тяжёлый удар по психологии.



У подопечных Станислава Черчесова достаточно своих проблем, однако качество футбола в Стамбуле скорее порадовало. Индивидуальные ошибки отдельных футболистов и судьи перевесили, но такое бывает. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.99 и ИТБ 1 гола сборной России за 1.84.



“Белые орлы” очень много пропускают. Кроме того, за последние 10 лет они провели четыре матча с россиянами, ни разу не сыграв на ноль. За оборону нашей команды по-прежнему тревожно, но на один мяч в Белграде мы точно можем рассчитывать.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Сербия — Россия 18 ноября 2020 года

Сборная России осталась без трёх футболистов основы — Кудряшов, Зобнин и Семёнов схватили дисквалификации. Тем не менее игра в Стамбуле произвела приятное впечатление, хотя ошибки отдельных исполнителей и чудачества судьи перевесили. А вот Сербия неделю назад пролетела мимо Евро-2020, получив сильный психологический удар. Шансы обойти Турцию минимальны, а защита кошмарна: в 2020 году не пропустили лишь в одном матче из семи. Возьмём индивидуальный верх гостей.

Ставка: ИТБ 1 гола России за 1.84.