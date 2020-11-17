Испания – Германия, Швейцария — Украина и другие матчи. На что ставить 17 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 17 ноября.

На что ставить в футболе 17 ноября

Групповой этап Лиги наций выходит на финишную прямую. Главный матч сегодня – встреча Испании и Германии в битве за выход в финал. Испанцам нужна победа, немцев устроит и ничья. Параллельно сборные Швейцарии и Украины определят неудачника группы, и здесь хозяевам тоже нужно выигрывать. Парням Андрея Шевченко хватит и ничьей, но коронавирус вновь косит команду.

В параллельной группе Франция уже в финале, а вот Швеция и Хорватия пока не определили, кто покинет элиту. Кроме того, пройдут матчи в дивизионах C и D.



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 17 ноября

В КХЛ 3 встречи. «Амур» примет «Авангард», «Сибирь» сыграет с «Торпедо», а «Барыс» — с «Металлургом». Можно поставить также на матчи ВХЛ, чемпионатов Финляндии и Чехии.

На что ещё ставить 17 ноября

На итоговом теннисном турнире ATP Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом, а Андрей Рублев постарается выиграть свой первый матч. Соперник- Стефанос Циципас из Греции.



В баскетбольной Евролиге российское противостояние – «Зенит» против «Химок». Сыграет и ЦСКА, команда Димитриса Итудиса отправилась в гости к «Жальгирису». Интересный матч и в Еврокубке – «Уникс» в Белграде сыграет с «Партизаном».



В волейбольной женской Суперлиге калининградский «Локомотив» сыграет с «Минчанкой».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!