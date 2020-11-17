Зверев — Шварцман. Прогноз: два поражения от Даниила Медведева выбьют немца из колеи

18 ноября Александр Зверев и Диего Шварцман сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 17:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Зверева. Ставки на победу немца принимаются с коэффициентом 1.24, успех аргентинца оценён коэффициентом 4.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира ATP Зверев — Шварцман 18 ноября

Аналитики считают, что матч Александр Зверев — Диего Шварцман не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.22, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.63. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.80.

Анализ матча Итогового турнира ATP Александр Зверев — Диего Шварцман (18.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса нет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В группе «Токио-1970» пришло время второго тура. Сперва на корт выйдут Александр Зверев и Диего Шварцман, они начнут выяснять отношения около 17:05 мск. Это битва неудачников понедельника, накануне оба теннисиста проиграли. Соответственно для сохранения реальных шансов на выход в полуфинал необходимо побеждать.

В обоих случаях борьбы не получилось. С аргентинцем это ожидалось, ведь выпало бороться с Новаком Джоковичем. Поначалу шансы имелись, первая ракетка мира затратила определённое время на поиск ритма после долгого простоя. Однако Шварцман возможностью не воспользовался, а дальше оказалось поздно.

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Во второй партии интриги уже не было, Ноле просто действовал на голову лучше. В итоге он сделал четыре брейка. Подавал Диего чисто, но на втором мяче стабильно уступал. Забрал всего 32% розыгрышей после попадания второй подачей, оппонент такого уровня это не прощает. Серб управился за 79 минут.

А вот Зверев разочаровал, во второй раз за неделю уступив Даниилу Медведеву. Причём абсолютно по делу (3:6, 4:6). Начало получилось крайне сумбурным и эмоциональным, вот только россиянин затем взял себя в руки и добавил, а немец показывал откровенно скромный теннис. Много ошибок, принятие ошибочных решений, слабая игра на приёме.

После дебюта Саша перестал цепляться на чужой подаче, не оказывая на соперника давления. Сам он сказал, что провёл один из худших матчей за весь 2020 год. Пожалуй, так оно и есть. Оба брейка в первой партии немец подарил сам двойными ошибками, а в середине второго сета не дотерпел в долгом гейме. В итоге уступил меньше чем за полтора часа.

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Лимит ошибок выбит, теперь нужно побеждать. Шансы Зверева заметно выше. Шварцман техничен и опасен, но тяготеет к грунтовому покрытию. На закрытом харде он менее хорош, мощной подачей не обладает. Если 23-летний теннисист сыграет на своём уровне и обойдётся без срывов, то спокойно победит.

Проблема в том, что давление на него будет серьёзным. История с обвинениями бывшей девушки способна выбить из равновесия кого угодно, а тут ещё и отсутствие права на ошибку. Многое будет зависеть от дебюта: если фаворит быстро получит преимущество и обретёт уверенность, проблем не возникнет.

Рискнём проверить ставку “Шварцман выиграет как минимум один сет” за 2.08. Слишком уж большой перекос в котировках, уверенности в лёгкой победе фаворита при таком качестве тенниса нет. Аргентинец невероятно подвижен, лёгких очков у Зверева будет совсем немного. Потому вероятность возникновения проблем кажется высокой. Александр умеет находить трудности на ровном месте и терять самообладание.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Александр Зверев — Диего Шварцман 18 ноября 2020 года

На закрытом харде Зверев заметно сильнее, ведь техничный Шварцман тяготеет к грунту. В то же время немец в последнее время слишком часто рассыпается в ключевые моменты, оба поражения от Даниила Медведева получились крайне чувствительными. Если аргентинец зацепится вначале, Александр может снова потерять самообладание. Сыграем от аутсайдера.

Ставка: Шварцман выиграет как минимум один сет за 2.08.