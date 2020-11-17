Джокович — Медведев. Прогноз: лучший теннисист мира намучается с первой ракеткой России

18 ноября Новак Джокович и Даниил Медведев сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.46, успех россиянина оценён коэффициентом 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира Джокович — Медведев 18 ноября

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.

Анализ матча Итогового турнира ATP Новак Джокович — Даниил Медведев (18.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

Перу — Аргентина. Прогноз: Месси, Паредес и Ди Мария снова разочаруют болельщиков В Перу «альбиселесте» исторически играют плохо.

Правда, зрителей из-за коронавируса нет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В группе «Токио-1970» пришло время второго тура. На десерт останется битва Новака Джоковича и Даниила Медведева, спортсмены выйдут на корт в 23:05 мск. В понедельник они синхронно победили, причём довольно уверенно. Хватило двух сетов: серб управился за 79 минут, россиянин — за 88.

От первой ракетки мира другого и не ждали, ведь ему выпало начинать с аутсайдером квартета Диего Шварцманом. Вначале многое не получалось, что вполне нормально. Ноле не играл с октября, долгий простой сказался. Аргентинец шанс не использовал, а дальше игра пошла в одну калитку (6:3, 6:2).

Уругвай — Бразилия. Прогноз: даже Кавани и Суарес не смогут остановить Жезуса с Фирмино У бразильцев в трёх играх 10 забитых мячей и только два пропущенных.

Было видно, что Джокович действует с запасом, однако во втором сете никакой интриги всё равно не оказалось. Он стабильно забирал вторую подачу Шварцмана и имел преимущество в розыгрышах. Первое место в рейтинге АТР по итогам года уже обеспечено, но отбывать номер фаворит, похоже, не планирует. И это прекрасно.

Медведев тем временем разобрался с Александром Зверевым (6:3, 6:4). Дважды за неделю обыграть немца — это здорово. Даниил тоже бледно выглядел вначале: сумбур, много эмоций и ошибок. Тут же отдал подачу, но быстро отыгрался. В дальнейшем взял себя в руки и имел преимущество, по делу управившись в двух партиях.

Вот только ждать подарков от Джоковича несколько наивно. А Зверев накануне буквально подарил оба брейка в первом сете своими двойными ошибками. Ноле прогрелся и почувствовал корт, во второй половине матча с Диего смотрелся очень здорово. Похоже, за сумбур и ошибки он готов наказывать.

Сербия – Россия. Прогноз букмекеров на матч: победа Черчесова в Лиге наций под угрозой Черчесов и его команда – не фавориты. Но им не привыкать.

По очным встречам баланс вполне неплохой, россиянин уступает 2-4. Больше того — в трёх предыдущих встречах он оказался сильнее дважды. На грунте в Монте-Карло и харде в Цинциннати. И лишь в одном случае из шести дело закончилось минимальным количеством партий (Истбурн-2017).

Медведев уже выполнил задачу-минимум, перекрыв результат прошлого года. Тогда он потерпел три поражения. Никаких причин для волнения нет: Ноле — фаворит, всё давление на него, терять нечего. Для прохода в полуфинал с большой долей вероятности хватит победы над Шварцманом в третьем поединке.

В общем, у Даниила есть всё необходимое, чтобы сыграть раскованно. Судя по подаче с руки в ключевой момент матча со Зверевым, он раскрепостился и не считает себя в Лондоне гостем. Шансы серба выше, но борьбу первая ракетка России наверняка навяжет. Мы бы выбирали между П1 + тотал больше 20.5 гейма за 2.19 и ставкой “второй сет результативнее первого” за 2.34. Последний вариант доезжал в трёх из четырёх предыдущих очных встреч.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Новак Джокович — Даниил Медведев 18 ноября 2020 года

Джокович в порядке: накануне потратил определённое время на поиск ритма, зато дальше просто смял Диего Шварцмана. Медведев по делу обыграл Зверева, однако немец сам подарил два брейка двойными ошибками. Рассчитывать на подобную щедрость от первой ракетки мира наивно. Шансы серба выше, но Даниил играет с ним довольно недурно. На наш взгляд, Ноле возьмёт верх, но не так быстро, как с аргентинцем.

Ставка: победа Джоковича + тотал больше 20.5 гейма за 2.19.