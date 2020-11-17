Польша — Нидерланды. Прогноз: Щенсны, берегись! Депай, Промес и Вейналдум задавят поляков

В прошлом матче с итальянцами поляки нанесли всего два удара. Оба мимо ворот.

18 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Польша — Нидерланды. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех Польши оценён букмекерами в 4.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Польша — Нидерланды 18 ноября 2020

Букмекеры не уверены, что матч первой группы лиги А Польша — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Польша — Нидерланды (18.11.2020)

Ноябрьская международная пауза подходит к концу, сборные сыграли товарищеские матчи и пятый тур в Лиге наций УЕФА. А это значит, что в новом европейском турнире осталось провести последние встречи, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу шестого тура откроют 17 ноября девять поединков, а завершат 18 ноября сразу 18. Среди прочих в среду сборная Польши на стадионе «Шлёнск» в Хожуве примет сборную Нидерландов, начало — в 22:45 мск.



Поляки в нынешнем розыгрыше Лиги наций выступают крайне достойно. Они уже гарантировали себе место в лиге А на следующий розыгрыш, поскольку перед заключительным туром находятся от боснийцев на расстоянии пяти баллов. При этом сохраняются даже шансы на выход в плей-офф турнира.



Семь очков в активе, а отставание от итальянцев составляет всего два пункта. Благоприятный исход обеспечат собственная победа над сборной Нидерландов и поражение Италии в параллельном поединке. Однако понятно, что шансы на подобный расклад невысоки. Даже голландцев обыграть будет крайне непросто.

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В матче прошлого тура сборная Польши гостила у Италии и уступила со счётом 0:2. Результат абсолютно закономерный, хозяева использовали свое преимущество. Только вот любопытно здесь то, что гости нанесли всего лишь два удара по воротам соперника, оба из них пришлись мимо.



Так было и в домашнем матче с итальянцами (три удара за 90 минут), так было и выездном поединке с голландцами (два удара за 90 минут). Скорее всего, чего-то похожего стоит ожидать и в предстоящей домашней игре с Нидерландами. Благо что Роберт Левандовски из-за проблем с мышцами на поле не выйдет.



Голландцы в прошлом матче добыли первую победу под руководством Франка де Бура, получилось здорово. В пятом туре Лиги наций они принимали Боснию и Герцеговину, выиграли со счётом 3:1. Причём боснийцы выглядели не так уж и плохо, нанесли целых 11 ударов по воротам. Только вот у хозяев почти столько же пришлось в створ.

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В турнирной таблице оранжевые идут на втором месте, набрав восемь баллов. Попасть в плей-офф ещё можно. Для этого необходимо, чтобы итальянцы не смогли обыграть боснийцев в параллельной встрече. Правда, в любом случае Нидерланды обязаны обыгрывать Польшу.



Мы бы проверили П2 по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 1.72. Скорее всего, поляки сыграют вторым номером, открываться в матче с быстроногими голландцами крайне опасно. Да и против более сильных соперников они, как правило, редко что показывают в атаке.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Польша — Нидерланды 18 ноября 2020 года

Сборная Польши довольно скромно играет против более сильных соперников. В предстоящем поединке с голландцами раскрываться тоже будет опасно. Ждём активных действий от подопечных Франка де Бура, которые прилетят на игру в хорошем настроении. Шансы на первое место им оставит только победа.



Ставка: победа Нидерландов по угловым с форой (-1.5) за 1.72.