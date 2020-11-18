«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз: Скабелка, Паскуале и Ткачёв ответят на поражение от ЦСКА

Состав у финнов по-прежнему не оптимальный, а вот ярославцы в порядке.

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех «Йокерита» идёт за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» 19 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» 19 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Йокерит» Хельсинки (19.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по несколько игр и вошли в колею.

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На четверг, 19 ноября, запланированы сразу семь матчей. В Ярославле на «Арене-2000» «Локомотив» сразится с «Йокеритом», начало — в 19:00 мск. Изначально игра должна была состояться 14 ноября, однако клубы согласовали перенос, поскольку у финнов случилась очередная вспышка коронавируса.

«Джокеры» успели переболеть практически всем коллективом, в дальнейшем проблем должно быть меньше. Лидеры потихоньку выходят с карантина, состав становится похожим на боевой. Осталось только набрать форму. Пора нагонять, ведь соперники ушли далеко. Пока, правда, получается так себе.

После паузы на Евротур вышли на лёд дважды. Очков не набрали, хотя нужно сделать скидку на уровень оппозиции. Сперва получили 1:4 от СКА. Боролись, старались, но преимущество «армейцев» вопросов не вызывало. Накануне уступили «Трактору» со счётом 1:3, вот тут шансы имелись.

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Подопечные Лаури Марьямяки реализовали большинство и сохраняли лидерство до середины третьего периода. А дальше умудрились пропустить три шайбы менее чем за три минуты. И, разумеется, остались ни с чем. Положение становится неприятным: девятое место в Западной конференции.

Правда, до зоны плей-офф всего два очка, а конкуренты сыграли на пять-семь поединков больше. Проблемы с попаданием в кубковую восьмёрку вряд ли возникнут, а вот тройка лидеров ушагала далеко. График в оставшиеся месяцы будет крайне плотным, но тут уж ничего не поделаешь.

«Локомотив» накануне по делу уступил в Москве ЦСКА (1:3). Нельзя сказать, что смотрелся плохо, однако опасные броски до Ларса Юханссона просто не доходили. И снова разочаровало большинство. Пара моментов при счёте 1:2 у ярославцев имелась, особенно обидным получился бросок Ткачёва. В ответной атаке получили третью шайбу.

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Красно-синие выиграли конёк и хорошо подготовились, показав настоящий хоккей уровня плей-офф. Впрочем, у подопечных Андрея Скабелки всё по-прежнему нормально. Третье место на Западе, заметный отрыв от преследователей. И два домашних матча кряду. «Йокерит» — отличный раздражитель, первый раунд Кубка Гагарина-2020 в Ярославле не забыли.

Состав у «шутов» пока скорее полуторный, они всегда играют в атаку и к воротам не прижимаются. На фоне нехватки нескольких исполнителей такой стиль рискует обернуться провалами в обороне.

А «железнодорожникам» нужно исправиться за одну шайбу в Москве. Мы бы выбирали между ИТБ 3 гола «Локомотива» за 2.00 и 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» 19 ноября 2020 года

«Локомотив» накануне по делу проиграл ЦСКА, но это нормально. Заряженные «армейцы» остаются сильнейшим клубом лиги. А вот «Йокерит» преодолел пик проблем с коронавирусом, однако по-прежнему не может рассчитывать на нескольких исполнителей основы. Да и не все лидеры набрали форму. В то же время финны всегда играют в атаку, так что голы должны быть. 1Х через общий верх смотрится хорошо.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.